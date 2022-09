Casi 2 millones de firmas para pedir el congelamiento de precios de alimentos.

"Es distinto a este congelamiento caricaturesco que aplicó un gobierno insensible que no ha tomado una sola medida", destacó y agregó: "Es en defensa de los millones de familias argentinas que hoy no llegan a fin de mes y cientos de familias que comen una sola vez al día".

"Son dos millones de argentinos que le exigen al gobierno que congelen precios", sostuvo. "La distribución de la riqueza en el país es muy desigual. Esto es un llamado de atención a la clase política que hoy discute otras cosas. Están discutiendo hoy si las PASO si o las PASO no; a una familia que no le puede dar de comer a sus hijos esto no le importa, le importa si puede comprar un kilo de arroz o fideos".