Campañas bizarras: Martín Tetaz sorprendió al mundo virtual 

Bautizada como Martin Tetaz Virtual (M.T.V.), la animación presentó una versión cómica del diputado, que se divierte al ritmo de Another One Bites the Dust de Queen. En el video, Tetaz aparece cantando y bailando al son de la música, mientras critica la inflación y la corrupción que, según él, el Frente de Todos no ha logrado solucionar.