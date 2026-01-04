Caluroso, el pronóstico del tiempo para este domingo 3 de enero en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 4 de enero , una jornada calurosa y algo nublada con vientos del sector sur rotando al noreste

La circulación del viento será leve desde el norte hacia el sur en toda la provincia entre el mediodía y las 2 del lunes.

Temperaturas promedio en el llano

Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 15 °C.

Mínima (resto de la provincia): 19 °C.

Máxima promedio provincial: 32 °C.

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

Respecto al lunes 5 de enero el día estará mayormente despejado en el llano durante la mañana. Desde las 16, se iniciará convección que originará tormentas en Malargüe y zona Sudoeste de San Rafael, y luego sobre toda la zona Sur, incluyendo Media Agua, con probabilidad de granizo. Hacia la noche, las tormentas alcanzarán el Valle de Uco, también con probabilidad de granizo, y cerca de la medianoche se prevé que afecten el Gran Mendoza y probablemente la zona Este.