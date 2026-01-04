Caluroso, el pronóstico del tiempo para este domingo 3 de enero en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 4 de enero, una jornada calurosa y algo nublada con vientos del sector sur rotando al noreste
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará algo nubada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 4 de enero, una jornada calurosa y algo nublada con vientos del sector sur rotando al noreste
La circulación del viento será leve desde el norte hacia el sur en toda la provincia entre el mediodía y las 2 del lunes.
Respecto al lunes 5 de enero el día estará mayormente despejado en el llano durante la mañana. Desde las 16, se iniciará convección que originará tormentas en Malargüe y zona Sudoeste de San Rafael, y luego sobre toda la zona Sur, incluyendo Media Agua, con probabilidad de granizo. Hacia la noche, las tormentas alcanzarán el Valle de Uco, también con probabilidad de granizo, y cerca de la medianoche se prevé que afecten el Gran Mendoza y probablemente la zona Este.