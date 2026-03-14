Cada 14 de marzo es el Día Mundial de la Endometriosis

Cada 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis, una efeméride creada para concientizar sobre esta enfermedad benigna que afecta aproximadamente a una de cada diez mujeres. A continuación, te contamos todo lo que debés saber al respecto.
14 de marzo, Día Mundial de la Endometriosis
Según el medio diainternacionalde, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria que afecta a las mujeres y se manifiesta con dolor pélvico crónico, generalmente más intenso durante la menstruación. Se produce cuando el tejido que normalmente recubre el interior del útero crece fuera de él, provocando molestias constantes y alterando el funcionamiento normal del aparato reproductor.
Este crecimiento anormal puede generar quistes y otras malformaciones en los ovarios, provocando complicaciones que en algunos casos afectan la fertilidad. Aunque la endometriosis es una condición benigna, sus efectos sobre la salud reproductiva y la calidad de vida son significativos.
Afecta a más de 180 millones de mujeres en todo el mundo y, al estar frecuentemente infra diagnosticada, se creó esta efeméride para generar conciencia y fomentar la realización de un diagnóstico temprano.