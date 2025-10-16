BetWarrior refuerza su compromiso con la experiencia del usuario: atención las 24 horas

BetWarrior, la plataforma argentina líder de apuestas deportivas y casino online, anunció el lanzamiento de una nueva campaña de comunicación en Mendoza y otras regiones del país, diseñada para destacar dos pilares fundamentales de su servicio: la atención al cliente disponible las 24 horas, los siete días de la semana , y la rapidez en los procesos de pago.

La iniciativa busca consolidar a la marca como la opción más recomendable para los mendocinos, gracias a una experiencia de usuario confiable, segura y sin contratiempos. La campaña, que comenzó a desplegarse esta semana en diversos medios locales y digitales, utiliza un lenguaje directo y ejemplos concretos para comunicar sus beneficios. Destaca, además, que en el sitio sólo pueden jugar los mayores de 18 años.

“Buscamos posicionar a BetWarrior como la plataforma más recomendada y para ello centramos nuestro mensaje en lo más importante para el usuario: la credibilidad del servicio y la rapidez en las transacciones. Elegimos hacer una campaña simple, que comunique sin vueltas estos beneficios” , explicó José María Amondarain, Country Manager de BetWarrior Argentina.

Uno de los ejes centrales de la campaña es el soporte al cliente Atención 24/7 , un servicio que garantiza a los usuarios recibir asistencia inmediata y personalizada en cualquier momento. Este servicio es parte de la infraestructura que la empresa ha desarrollado para brindar una experiencia de juego segura, responsable y exclusiva para mayores de 18 años.

El segundo pilar, los pagos más rápidos, responde a una de las principales demandas de los usuarios de plataformas de apuestas. BetWarrior busca diferenciarse en el mercado local al garantizar que las transacciones de retiro de fondos se procesen con la mayor celeridad posible, eliminando tiempos de espera innecesarios y brindando tranquilidad a sus usuarios.

El respaldo de una marca segura y responsable

La campaña refuerza el posicionamiento de BetWarrior como una marca legal y segura, que opera bajo la licencia de la provincia de Mendoza y cumple con todas las normativas regulatorias locales. Este aspecto es crucial en un contexto donde la industria del juego online enfrenta el desafío constante del juego ilegal.

BetWarrior es miembro activo de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos estatales de Argentina (ALEA), desde donde trabaja de forma mancomunada con otros operadores para combatir las plataformas ilegales y promover el juego seguro y regulado.

Crecimiento regional y compromiso con el mercado argentino

El lanzamiento de esta campaña en Mendoza se enmarca dentro de la estrategia de expansión y consolidación de BetWarrior en Argentina. Recientemente abrió operaciones reguladas en La Rioja, Salta, Neuquén y Chubut, que se suman a Buenos Aires (ciudad y provincia).

A nivel internacional, la empresa avanza con sus planes de replicar el éxito argentino en mercados como Brasil y Perú, donde ya ha obtenido licencias para operar. No obstante, la compañía ha reafirmado que su crecimiento en otros países no significará descuidar el negocio en Argentina, sino que continuará buscando oportunidades para expandirse a nuevas provincias que se sumen a la regulación del juego online.

BetWarrior es sponsor oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y la Confederación Argentina de Hockey (CAH), patrocinios que refuerzan su imagen de marca nacional y su compromiso con el deporte local.