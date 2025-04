Autismo en adultos: cómo afecta el diagnóstico tardío en lo cotidiano y laboral

La mayoría de las personas autistas no consultan con profesionales por temor, vergüenza o desconocimiento, lo que complejiza aún más el diagnóstico”.

La complejidad en la detección tardía también se debe a que un 70% y un 90% de las personas con autismo tienen una concurrencia a consultas psicológicas por ansiedad o depresión y a la falta de capacitación profesional en TEA. De hecho, Mitre apunta que esto no tiene “faltas de lógica” si se lo ve desde una “ecuación social: viven siendo rechazados, nadie los comprende”.

“En muchos niños se manifiesta como un aleteo de manos o caminar en puntitas de pie (realizado de forma inconsciente). Pero los adultos se dan cuenta de que esos comportamientos son mal vistos o ‘sancionados’ por el resto de las personas que no los entienden”, continúa, y allí entra un proceso denominado "camuflaje". "Es como un enmascaramiento de las características para pasar desapercibido y para que el medio social te acepte”, explica.

Según el profesional, esto también acarrea un correlato de “gran sufrimiento” en el día a día. “Si vos no podés autorregularte, no podés estar contento, no podés estar tranquilo en tu propio cuerpo. En el momento en que podés volver a comportarte de esa manera o que te recuperás después de un día muy agotador, la sobrecarga tanto física como emocional es tremenda”, detalla.

Las características que podemos encontrar dentro del Trastorno del Espectro Autista

Si bien el espectro es muy amplio, hay tres grandes características que se pueden encontrar en personas con autismo:

Diferencias en el comportamiento típico en términos de relaciones sociales y de manifestación de los afectos: “Hay quienes no hablan y quienes hablan hasta por los codos, quienes hablan con características puntuales, como un idioma neutro o desprovista de carga emocional” o, también, quienes aprenden a imitar, señala el especialista;

Aspectos conductuales : Las personas con TEA pueden desarrollar intereses muy profundos sobre temas específicos. "Aquí está la verdadera riqueza del autismo. Siempre hablamos de los desafíos pero nunca de los puntos agradables y estos intereses que se pueden desarrollar pueden ser increíbles", señala Mitre.

: Las personas con TEA pueden desarrollar intereses muy profundos sobre temas específicos. “Aquí está la verdadera riqueza del autismo. Siempre hablamos de los desafíos pero nunca de los puntos agradables y estos intereses que se pueden desarrollar pueden ser increíbles”, señala Mitre. Procesamiento sensorial: Este aspecto refiere a cómo el cerebro procesa los estímulos que vienen de los sentidos y tiende a la configuración de perfiles particulares para cada persona. “Hay personas que el mínimo sonido les hace daño, otras con mucha sensibilidad a la luz… Entonces, en función de cada uno de los sentidos y de cómo cada persona procese se va a crear un perfil único”.

“Estas pequeñas cositas no las podemos saber quienes no tenemos autismo. Es más, muchas personas con autismo ni siquiera las pueden saber porque depende del perfil particular de cada persona y no podemos entenderla si la otra persona no lo dice”, detalla Mitre. Por ello, señala la importancia de comenzar a dialogar sobre este trastorno para que “se pierda el miedo”.

TEA en espacios laborales: un 80% de personas con autismo no consigue trabajo formal

Los desafíos que enfrentan las personas con TEA en términos de inserción laboral o comunitaria impiden que sus habilidades sean valoradas en lugares de trabajo. En este sentido, Mitre precisa que hay cifras oficiales que indican que un 80% de las personas autistas no tienen un empleo formal.

Sin embargo, Mitre contrasta que, en empresas tecnológicas, hay una gran cantidad de empleados que “no tienen el diagnóstico formal pero que con seguridad tienen alguna condición del espectro. Esto es porque son perfiles ideales para todo lo que tiene que ver con el procesamiento visual, con la sistematización. Si a esto le sumas el interés profundo que pueden desarrollar, son el empleado ideal”, argumenta.

“A las personas adultas autistas, literalmente, les cambia la vida llegar al diagnóstico. Es volver a entenderse desde la identidad, desde haber sido víctima de situaciones feas por no entenderse y porque otros no los entendieran”.

Además, distintas estadísticas muestran que, cuando se contrata a un empleado con alguna situación de discapacidad, hay un 80% de probabilidades de que esa persona termine su carrera profesional dentro de la misma empresa.

En esta línea, el especialista trae a colación el ejemplo de la empresa Exceptional Minds, de Estados Unidos, para dimensionar “el gran potencial” de las personas con TEA. “Ellos hacen los efectos visuales de películas de Hollywood y, particularmente, de superhéroes. En las últimas entregas de los Oscar, en casi todas tuvieron alguna nominación y es una empresa que contrata únicamente personas con autismo”.

En parte, los prejuicios hacia las personas con TEA surgen de la desinformación o falta de conocimiento, pero también de la creencia de muchas empresas de que emplearlos puede significar un costo extra. Si bien las necesidades de cada persona dependen de cómo se manifiesta, lo que se puede implementar desde los espacios laborales puede ser tan sencillo como utilizar luces tenues o disminuir los sonidos fuertes, por ejemplo.

“No debemos pretender que sean simplemente ellos quienes se adapten a nuestra forma. En el ámbito laboral, la empresa también puede hacer cosas para lidiar o ayudar en estas manifestaciones”, añade el psicólogo.

Para Mitre, si hubiera más familiarización en la sociedad sobre el TEA, las personas autistas podrían tener una mejor calidad de vida porque podrían ser ellos mismos sin tener que esconderse.

