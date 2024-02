Atenderse en hospitales no será gratis para todos: quiénes deberán pagar

"Hay una ley que habilita a cobrar a los infractores, por más de que no tengan cobertura. No creemos que sea racional que los contribuyentes, los mendocinos, financien a alguien que deliberadamente está cometiendo un delito , como por ejemplo, manejar alcoholizado", comenzó explicando Montero.

De esta manera, desde la cartera de Salud remarcaron que los mendocinos "no tienen por qué financiar esas prestaciones si esa persona decidió cometer un acto delictivo". A modo de ejemplo, Montero remarcó que cada politraumatismo moderado a grave cuesta al Estado unos 15 millones de pesos.

Además de aquellas personas que manejen alcoholizadas, el Gobierno provincial apuntó hacia otro grupo: los antivacunas.

DSC01826.jpg En la presentación del Plan Provincial de Salud, el ministro Rodolfo Montero explicó que algunos grupos comenzarán a pagar las prestaciones. Quiénes serán.

"Hay una ley nacional de vacunación obligatoria para cumplir el calendario oficial y el Estado provee esas vacunas a escuelas o centros de salud, pero hay gente que decide no vacunarse. No solamente se hace un daño personal, sino que está afectando la salud pública".

En términos generales, se puntualizó en la necesidad de destinar un importante monto en prevención y promoción de la Salud. "Queremos que en los primeros 3 años Salud gaste el 3% de su presupuesto. No queremos cobrarle a los accidentados, queremos que no manejen alcoholizados", afirmaron.

PRESENTAN 26 LEYES PARA MODIFICAR EL SISTEMA DE SALUD

