Atacaron a rebencazos a mujeres que se manifestaban contra la crueldad hacia los animales

Un grupo de manifestantes, en su mayoría mujeres, portaban carteles con consignas como "San Miguel, basta de jineteadas" y "No es cultura, es violencia", expresando su rechazo al maltrato animal en este tipo de prácticas tradicionales. Al irrumpir en el evento en el Club Indios, fueron atacados por los jinetes presentes, quienes los obligaron a retirarse a fuerza de rebencazos.

Asimismo, indicó que se encuentran en diálogo con sus abogados y analizan ampliar un recurso de amparo al cual "no se le había hecho lugar" el año pasado para frenar la jineteada. Explicó que un juez resolvió que se "prohibía el uso de espuelas y rebenques" y que eso "no se cumplió. La municipalidad quiso, según ellos, intentar que no entren con espuelas y con látigos", pero ellos "hicieron lo que quisieron", sostuvo.

"Entramos y nos manifestamos pacíficamente. De nuestra ONG, éramos dos chicas que ingresamos con una bandera que dice 'no al maltrato, no T.A.S., porque también estamos luchando por que se prohíba la Tracción A Sangre, que en este municipio no está prohibida", señaló.

Y continuó: "En ese momento vinieron dos personas con el caballo y nos lo tiraron encima y nos sacaron la bandera. Cuando nos llevaron con los animales contra el vallado, se apiadó de la situación una mujer policía y lo abrió para que salgamos. Fue la única que nos dio una mano", concluyó.

Diversas organizaciones animalistas bregan desde hace tiempo por una ley que prohíba las jineteadas, por considerar que se trata de "un espectáculo violento" donde "el jinete ejerce dominio sobre el caballo a fuerza de golpes, latigazos y espuelas, que son clavadas en el vientre del animal".

El episodio dejó al menos 16 personas heridas. El ataque fue registrado en un video donde se ve la violencia de los jinetes. "Los gauchos nos empezaron a pegar y la policía no hizo nada. Supuestamente detuvieron a uno, pero después de la denuncia que hizo una compañera".

Nahuel Peña Salas, coordinador de la agrupación La Rebeldía y uno de los activistas agredidos, denunció que la manifestación se ha llevado a cabo durante seis años, pero las autoridades no han respondido a sus preocupaciones sobre el maltrato animal. Reafirmó que seguirán luchando por la protección de los animales y contra la violencia que consideran fomentada por ciertas prácticas culturales./Télam