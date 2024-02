Así se vivió la Pisada de la Uva en Mendoza Shopping.

En la oportunidad, los asistentes recorrieron el Boulevard Pérez Cuesta, donde degustaron etiquetas clásicas y premium de 12 bodegas de Mendoza. Mientras tanto, las propuestas gastronómicas de Distrito Shopping Food deleitaron con grandes platos y especialidades. Este año, el espacio de vinos reunió a Abejorro Wines, Bodega Argento, Bodega Mauricio Foster Lorca, Bodega Santa Julia, Conejo Verde, Escondrijo del Plata Wines, Familia Kretschmar Wines, Finca Bandini, Grazie Mille, Ojo de Agua, Pacto Wines Autentico Vino de Autor, y Uva Negra.

Pisada de la uva 2024. Vendimia, Mendoza Plaza Shopping Foto: Gentileza Nicolás Guevara / Mendoza Shopping

“El objetivo de esta feria de vinos es celebrar la cultura del trabajo, de esfuerzo y el logro colectivo junto a pequeños y grandes productores que están aquí mostrando sus novedades y enfoques sustentables”, aseguró Lois.

Como broche de oro, un after party comandado por el DJ Fede Fernández hizo bailar a todos los invitados hasta la madrugada.

El evento contó con el apoyo de las siguientes marcas: Acces Fan, Automotores General San Martín, Bonaqua, Denver, Easy, Get The Look, Hilton, Knauer y A Tiempo.

Una pisada con grandes premios

A diferencia de otras ediciones no hubo un jurado para definir una ganadora de la Pisada de la Uva. En esta ocasión, las virreinas departamentales participaron de un sorteo que reunió premios ¡Appa! (órdenes de compra de $150.000, $100.000 y $50.000 en locales del Shopping). De esta manera, resultaron ganadoras la representante del departamentos de Guaymallén (Dana Quiroga); la virreina de Junín (Yerimen Bezier) y la soberana de San Martín (Rocío Belén Scerca).