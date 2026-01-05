Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 5 de enero en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 5 de enero , una jornada mayormente despejado en el llano durante la mañana. Desde las 16, se iniciará convección que originará tormentas en Malargüe y zona Sudoeste de San Rafael, y luego sobre toda la zona Sur, incluyendo Media Agua, con probabilidad de granizo. Ha cia la noche, las tormentas alcanzarán el Valle de Uco, también con probabilidad de granizo, y cerca de la medianoche se prevé que afecten el Gran Mendoza y probablemente la zona Este.

Temperaturas promedio en Mendoza

Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 17 °C.

Mínima (resto de la provincia): 21 °C.

Máxima promedio provincial: entre 34 °C y 35 °C.

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

Respecto al martes 6 de enero amanece con leve inestabilidad en el Valle de Uco y Sur de la zona Este, hasta las 11. Desde las 15, reactivación de la convección con tormentas en zona Sur y el Valle de Uco. No se descarta caída de granizo en el Sur provincial. Habrá tormentas desplazándose hacia el Este de la zona Sur, e ingresa en la provincia de San Luis, donde se espera mayor intensidad y granizo durante la tarde-noche. No se prevén tormentas en el Gran Mendoza ni en zona Este.