Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 5 de enero en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará calurosa. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

El tiempo en la provincia de Mendoza&nbsp;

El tiempo en la provincia de Mendoza 

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 5 de enero, una jornada mayormente despejado en el llano durante la mañana. Desde las 16, se iniciará convección que originará tormentas en Malargüe y zona Sudoeste de San Rafael, y luego sobre toda la zona Sur, incluyendo Media Agua, con probabilidad de granizo. Hacia la noche, las tormentas alcanzarán el Valle de Uco, también con probabilidad de granizo, y cerca de la medianoche se prevé que afecten el Gran Mendoza y probablemente la zona Este.

Temperaturas promedio en Mendoza

  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 17 °C.
  • Mínima (resto de la provincia): 21 °C.
  • Máxima promedio provincial: entre 34 °C y 35 °C.

Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza

Respecto al martes 6 de enero amanece con leve inestabilidad en el Valle de Uco y Sur de la zona Este, hasta las 11. Desde las 15, reactivación de la convección con tormentas en zona Sur y el Valle de Uco. No se descarta caída de granizo en el Sur provincial. Habrá tormentas desplazándose hacia el Este de la zona Sur, e ingresa en la provincia de San Luis, donde se espera mayor intensidad y granizo durante la tarde-noche. No se prevén tormentas en el Gran Mendoza ni en zona Este.

Temperaturas promedio en el llano

  • Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 14 °C.
  • Mínima (resto provincial): 19 °C.
  • Máxima promedio provincial: 30 °C.
