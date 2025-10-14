Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 14 de octubre en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que para este martes 14 de octubre, la jornada se presentará con ascenso de la temperatura. La circulación del viento será de norte a sur desde las 11 hasta las 23, moderada. Afecta zonas Este y Sur, especialmente la franja Este provincial, con promedio de 40 km/h (La Paz y Alvear) Habrá Viento Zonda desde las 11 hasta las 21 en Malargüe, Sur de Malargüe, Valle de Uspallata (más débil) y Sur del Valle de Uco.