14 de octubre de 2025
Sitio Andino
el clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 14 de octubre en Mendoza

La jornada se presentará en la provincia de Mendoza con aumento de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 14 de octubre. 

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que para este martes 14 de octubre, la jornada se presentará con ascenso de la temperatura. La circulación del viento será de norte a sur desde las 11 hasta las 23, moderada. Afecta zonas Este y Sur, especialmente la franja Este provincial, con promedio de 40 km/h (La Paz y Alvear) Habrá Viento Zonda desde las 11 hasta las 21 en Malargüe, Sur de Malargüe, Valle de Uspallata (más débil) y Sur del Valle de Uco.

Se estima que la temperatura máxima en el llano llegue a los 29 grados y la mínima a los 11 grados.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • Miércoles 15 de octubre: Poca nubosidad con poco cambio de la temperatura. Zonda en precordillera y Malargue. Máxima: 31 grados| Mínima: 13 grados.

  • Jueves 16 de octubre: Algo nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Ingreso de frente frío. Máxima: 27 grados | Mínima: 14 grados.

