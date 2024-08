Argentinos deberán tramitar Real ID para viajar dentro de Estados Unidos.

Los argentinos de más de 18 años que viajen a Estados Unidos a partir del 7 de mayo de 2025 deberán tramitar una credencial Real ID. Este documento será imprescindible para desplazarse internamente por el país. Aquellos que no la obtengan no podrán subir al avión, ya que la licencia estándar como identificación no estará permitida. Sin embargo, existen documentos alternativos para quienes no puedan tramitarla.