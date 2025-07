Apuestas peligrosas: la salud mental de nuestros niños en juego.

“Me gusta jugar al fútbol y me encanta apostar”, contó Marcos (nombre ficticio) un adolescente de 16 años de una escuela de la provincia de Mendoza el primer día que nos conocimos. La realidad de este joven no es muy diferente a lo que sucede en las instituciones educativas dentro de la provincia. La salud mental de nuestros niños está en juego.

Oídos sordos y necias políticas de Estado

A nivel nacional, como en la provincia, hay diferentes proyectos que se presentan en relación con la temática de juegos online; pero no son realmente integrados desde todas las aristas que atraviesan a una persona.

Algunos buscan elevar la edad de las aperturas de las billeteras virtuales; otros prohibir el juego online; muchos quieren prohibir la publicidad y en algunos escritos se habla de la salud mental de los jóvenes. Pero ninguno logra reunir todos los requisitos y lo que es aún peor, no hay políticas de estado para abordarlos.

Hace unos días, en Aconcagua Radio, habló el diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica quien detalló “el problema no es solamente lo que se está discutiendo en relación con la legalidad de las plataformas, el problema es el mensaje y el efecto que causan los influencer en las personas, principalmente en miles de pibes que hoy sufren el tema de la ludopatía”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/maxiferraro/status/1945469580970729811&partner=&hide_thread=false NO VA MÁS



Lo de Wanda y Tinelli no está bien.



Queremos una ley que prevenga la ludopatía y prohíba la publicidad de apuestas online. Porque no es un juego: es la salud y la vida de muchos pibes y muchas personas.



La Cámara de Diputados ya dio el primer paso. Ahora le toca… pic.twitter.com/3a4bJ8pBIA — maxi ferraro (@maxiferraro) July 16, 2025

Los datos actuales muestran que el 40% de los apostadores hoy tienen entre 15 y 29 años. 1 de cada 4 adolescentes que apostaron una vez en su vida se endeudó o utilizó dinero que estaba destinado a otro fin.

“Mas del 23% de los apostadores hoy invierten en cifran superiores a los 10.000 pesos”.

Ferraro expresó que “el juego online espera para el 2027 tener un alcance por más de 130 mil millones de dólares. En Europa ya hay restricciones muy fuertes en este sentido y ahora se ve una corriente que migra a la Argentina”.

Hoy el proyecto de la prevención de la ludopatía y la prohibición de cualquier tipo de publicidad duerme el sueño de los justos en el Senado de la Nación.

7 de cada 100 argentinos puede ser considerado adicto

El observatorio de adicciones y consumos problemáticos de la Organización Mundial de la Salud detalla que 7 de cada 100 argentinos puede ser considerado adicto.

Con datos en mano y nulas políticas públicas, por el momento, hay que comenzar a indagar desde la salud mental ¿qué es la ludopatía? Andrea González, licenciada en psicología y magíster en psicología clínica cognitivo-integrativa, explicó sobre esta conducta.

La ludopatía es una conducta adictiva también llamada y conocida como juegos patológicos. La persona tiene una conducta de tipo compulsiva, es decir, que no puede detenerse ni controlar la conducta, sino que permanentemente vuelve a reiterarla a pesar de que sabe que las consecuencias no son buenas o no está bueno lo que está haciendo”.

Para la profesional es evidente el aumento de jóvenes y adultos con adicción al juego, “dentro de las conductas compulsivas de tipo adictivas actuales, los juegos online, es el que diríamos está en primero de los puestos y sobre todo en los adolescentes”, la psicóloga manifestó que la puerta de ingreso a estos juegos puede ser “la posibilidad de tener una inmediatez ya que se puede hacer a través del teléfono en cualquier momento del día”.

Qué es la ludopatía

“La ludopatía es una conducta de riesgo en la adolescencia debido a que en esta etapa está en plena maduración áreas cerebrales involucradas en el procesamiento de recompensas como la corteza prefrontal que controla las conductas impulsivas y la toma de decisiones”, resaltó González.

Para finalizar, la licenciada sentenció que “existen patologías en salud mental que se asocian a la ludopatía en adolescentes entre ellos los trastornos de ansiedad y la depresión. Por lo tanto, el tratamiento de abordaje debe ser psicológico y también psiquiátrico para evaluar la posibilidad de medicación”.

La nota comenzó contando la historia de Marcos, en representación de muchos jóvenes y adolescentes que deben ser cuidados por la comunidad en su conjunto. A veces, la escuela sola no alcanza por más de que tenga un rol preventivo y educativo.

Y como dijo hace poco un ex director de escuelas de la provincia de Mendoza “los docentes no pueden enseñar lo que no saben”, en esta ocasión es así, no se enseña en ningún instituto de docencia a criar y amar hijos ajenos olvidados por el Estado que quedan a la deriva de los vicios más peligrosos que contiene la sociedad en su conjunto.

El lema actual de una importante franja de establecimientos educativos situados en la marginalidad (y otros no) debería ser “primero escucho, después contengo y por último transmito conocimiento”.