Alquileres: así impactarían las modificaciones de la ley

alquiler, alquileres.jpg Los agentes inmobiliarios proyectan un crecimiento de la oferta con las modificaciones a la Ley de Alquileres

Para el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, la modificación a la ley traería aspectos positivos. "Lo tomamos con cautela pero creemos que traería aspectos positivos", explicaron a este diario.

"Tanto desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza como desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina hemos presentado proyectos y estadísticas referidas a cuál ha sido el comportamiento de las locaciones durante los últimos dos años, y en virtud de eso apostamos a la modificación en los mismos puntos que ahora se plantean", indicó Eduardo Rosta, presidente del CCPIM.

En concreto, los cambios que se debaten son: que el plazo de duración de los contratos vuelva a ser de dos años y la actualización de los precios sea cada cuatro meses. Con estas modificaciones, el Colegio de Corredores Inmobiliarios considera que una gran parte de las propiedades que salieron del mercado de alquileres regresarían.

"Al no tener tanta incertidumbre con respecto al plazo tan largo de los contratos y de la indexación, es probable que los valores iniciales de las locaciones arranquen un poco más bajo. Además, en el precio repercute directamente la oferta y demanda. Al haber menos propiedades en el mercado, se terminaba alquilando a cualquier valor por la misma desesperación de la gente", expresó Rosta.

Otro punto que consideran que traería beneficios a inquilinos y propietarios es que los contratos se realicen por dentro del marco de la ley. "En caso de un conflicto, ambos quedaban desprotegidos".

Pese a los aspectos positivos que se destacan, Rosta reconoce que "aún falta mucho por hacer". "El mercado de las locaciones y el de compra y venta sin líneas de crédito sigue siendo un escenario complicado".

"Hay parejas jóvenes que tienen que irse a la casa de sus padres por no poder sostener el alquiler, o estudiantes que hace años esperan un conseguir un alquiler para poder estudiar en la Ciudad. Creemos que el mercado volverá a tomar una forma más parecida a la de la ley anterior, pero dejando vigentes cláusulas que benefician al inquilino como la devolución del mes de depósito indexado o las expensas extraordinarias que ya no tienen que pagar", detalló Rosta.

Voces en contra

Para el Movimiento Inquilino Nacional, la modificación de la Ley de Alquileres impactaría negativamente sobre ellos. "Primero hay que dejar en claro que la ley sigue vigente porque ahora va a Senadores, pero se puede caer y nuevamente debe volver a la Cámara de Diputados. Hay que aclararlo para que mañana ningún propietario exija condiciones que todavía no están en la ley", explicaron.

Casas alquiler-Callejeros - 128222

Por su parte, el coordinador del movimiento, Maximiliano Vittar, resaltó que no pueden seguir "bajo la ley de la selva" porque al día de hoy los inquilinos "dependen de la buena voluntad de las inmobiliarias y los propietarios".

"Ante esta situación, creemos que el Gobierno nacional tiene que salir urgente y crear un órgano de control. Hoy no se está cumpliendo la ley. Uno se sienta a buscar inmuebles y no encuentra contratos que estén bajo la ley de alquileres. Incluso, en algunos puntos del país, hemos tenido casos de Colegios de Corredores Inmobiliarios y de Escribanos que han rechazado contratos porque están fuera de la ley", expresó.

Para Vittar, si antes era difícil lograr que la normativa se cumpliera, "con las nuevas modificaciones la situación va a ser más compleja".

"Tiene que haber una mesa de concertación, un debate profundo para avanzar en una reforma integral de la forma de acceder a la vivienda y al hábitat en Argentina. No puede ser que la salida sea hoy en día que paguemos más de alquiler y tengamos más inestabilidad. Los diputados dicen que nos ven, pero claramente no nos escuchan", puntualizó el coordinador de Inquilinos.

Y agregó: "No se puede disociar el mercado de los alquileres con la posibilidad de ser propietario. Si no se logra estabilidad en términos macro económicos y no se regulan los precios de los alquileres, difícilmente un inquilino va a poder tener su casa propia, porque el alquiler avanza sobre el salario".