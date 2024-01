Alerta de nivel amarillo por tormentas en Mendoza y Zonda en un departamento

A su vez, Defensa Civil remarcó que, a partir de la tarde, el tiempo se mantendrá inestable, con inicio de tormentas al Oeste de Valle de Uco y Gran Mendoza. Por la noche y madrugada del domingo, las tormentas afectarían mayormente zona Sur y Este.

pronostico tormentas enero 2024.jpeg

Mientras el sureste mendocino tiene previsto un alerta amarillo por viento Zonda en la zona baja de Malargüe, lo que implicará vientos de velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, pudiendo ser superados en forma local.

Según informó el SMN, "dicho fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento de temperaturas repentino y condiciones de humedad relativa muy baja".

En términos generales, el SMN explica que el nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Alerta en cinco provincias

Bajo alerta por tormentas se encuentra la provincia de Buenos de Buenos Aires, a excepción del norte y sur, en localidades como General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, zona serrana de Benito Juárez, de Lobería, de Necochea y de Tandil.

El alerta también se extendía al sur de Córdoba, en Juárez Celman, zona baja de Río Cuarto, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña. También habrá tormentas en gran parte de la provincia de San Luis; en el norte de La Pampa, en localidades como Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó y Trenel.

granizo San Rafael 11 de enero de 2024 06.jpeg

Por el alerta amarillo, el SMN recomendó a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Otras provincias con alerta amarillo, aunque por vientos, son Neuquén, a excepción del oeste y este; Chubut; noroeste de Santa Cruz, en localidades como en las Cordilleras de Lago Buenos Aires y de Río Chico.

Las áreas serás tendrán vientos del oeste o sudoeste con velocidades entre 50 y 75 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 100. Las intensidades más fuertes se prevén sobre el sur y oeste de Santa Cruz y la zona costera sur de esa provincia, Güer Aike.

