Aconcagua Radio: una programación de lujo para todo Mendoza

FM 90.1 en el Gran Mendoza y Zona Este

en el Gran Mendoza y Zona Este FM 104.5 en el Valle de Uco, San Rafael y General Alvear

en el Valle de Uco, San Rafael y General Alvear FM 99.5 en Malargüe

en Malargüe Para todo el mundo a través de: www.aconcaguaradio.com

Seguinos en nuestras redes sociales:

Instagram: @aconcagua.radio

@aconcagua.radio X (Twitter): @aconcagua_radio

@aconcagua_radio Facebook: Radio Aconcagua

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aconcagua Radio (@aconcagua.radio)

Aconcagua Radio brindará una programación unificada en todas las emisoras de la red , con estudios y periodistas en cada uno de los oasis productivos de Mendoza. Una radio que se construye con voz propia y con los pies bien puestos en el territorio.

Estamos inaugurando más que una radio. Estamos encendiendo una nueva voz. Una voz que nace desde el corazón de nuestra región, con identidad, con raíces y con una mirada puesta en el futuro. Aconcagua Radio es mucho más que un medio de comunicación: es un espacio de encuentro. Proyectamos una radio que sea reflejo de nuestra gente. Que escuche y se haga escuchar. Que amplifique lo que muchas veces queda en silencio. Que celebre lo que somos y lo que podemos ser como comunidad. Expresó Mabel Cirona Directora de Medios de Grupo Álvarez.

Estamos inaugurando más que una radio. Estamos encendiendo una voz. Una voz que nace desde el corazón de nuestra región, con identidad, con raíces y con una mirada puesta en el futuro. Radio Aconcagua es mucho más que un medio de comunicación: es un espacio de encuentro, de diálogo, de cultura, de música, de historias. Soñamos con una radio que sea reflejo de nuestra gente. Que escuche y que se haga escuchar. Que amplifique lo que muchas veces queda en silencio. Que celebre lo que somos y lo que podemos ser como comunidad. destacó Mabel Cirona directora de Medios del Grupo Álvarez. Estamos inaugurando más que una radio. Estamos encendiendo una voz. Una voz que nace desde el corazón de nuestra región, con identidad, con raíces y con una mirada puesta en el futuro. Radio Aconcagua es mucho más que un medio de comunicación: es un espacio de encuentro, de diálogo, de cultura, de música, de historias. Soñamos con una radio que sea reflejo de nuestra gente. Que escuche y que se haga escuchar. Que amplifique lo que muchas veces queda en silencio. Que celebre lo que somos y lo que podemos ser como comunidad. destacó Mabel Cirona directora de Medios del Grupo Álvarez.

La fuerza de un equipo que conoce Mendoza

Aconcagua Radio cuenta con un gran equipo, una gran cantidad de profesionales del periodismo, técnicos y especialistas de distintos ámbitos se sumarán al aire desde este lunes para hacer su aporte.

El productor general de este nuevo medio es Marcelo Sisso, un destacado periodista de Mendoza que asumió el desafío de poner en marcha esta nueva radio desde cero, aportando su trayectoria, profesionalismo y visión estratégica.

Con una amplísma programación, se suman reconocidos periodistas de toda la provincia. Aconcagua Radio ofrecerá una grilla cargada de contenidos informativos, entrevistas, análisis y actualidad. La señal se transmitirá en vivo todos los días de lunes a viernes de 6 a 20 horas y los dias sábados de 8 a 12. Desde cada rincón de Mendoza.



foto 1 portada adentro RADIO ACONCAGUA.jpg

Programación de lunes a viernes

La jornada arrancará con "Un Día Perfecto", con la conducción de Pablo Segura. De 6 a 8, se viene un comienzo de día distinto, con la información justa, servicios, tránsito, los temas principales de la agenda periodística y muy buena música para despertar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aconcagua Radio (@aconcagua.radio)

"Estoy muy contento de ser parte del proyecto. Se armó un lindo equipo, con trabajadores de prensa de distintos medios y eso es muy bueno. En lo personal, espero que mi programa pueda servir de información y compañía para quienes arrancan el día temprano", señaló Pablo.

De 8 a 12, un "Hermoso Caos", con la conducción de Pablo Pérez Delgado y Nimsi Franciscangeli. La mañana a pleno, con noticias, móviles, información plural, entrevistas de fondos y debate de los temas de actualidad. La identidad de toda Mendoza y una cobertura territorial única.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aconcagua Radio (@aconcagua.radio)

"Integrar el equipo de Aconcagua Radio significa un gran desafío, sobre todo porque me llega en un momento en que me siento muy pleno profesionalmente y con muchas ganas e contar cosas y escuchar, escuchar mucho a toda Mendoza. Escuchar a la gente que va a estar trabajando en el campo, en la ciudad, en el medio de la nada, para que seamos la voz de muchísima gente que se siente a veces no tan representada", destacó Pablo.

"Formar parte de este proyecto es sumamente emocionante. Que dos medios se fusionen para crear una "nueva voz" y salir con toda la potencia es algo maravilloso tanto a nivel profesional como personal. Esperemos estar a la altura de los objetivos propuestos y, por supuesto, que el público nos elija como su fuente principal de información y entretenimiento", agregó Nimsi.

"En el medio de todo", con la conducción de Cristina Rodríguez y Valentín Capomaggi, de 12 a 15. A mitad del día, llega un perfil diferente para acompañar las siestas. Con las dosis justas de actualidad y música. Una siesta para no dormirse y prenderse a un sonido fresco, atrevido y evolucionado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aconcagua Radio (@aconcagua.radio)

"Encarar un proyecto radial nuevo siempre es un salto. Una apuesta. Una mezcla entre entusiasmo, dudas y sobre todo, muchas ganas. Pero cuando ese proyecto busca algo más que simplemente “salir al aire” —cuando intenta articular noticias, entretenimiento y una mirada propia del mundo— el desafío se vuelve aún más profundo. "En el medio de todo" nace con esa intención: no solo informar, no solo entretener, sino abrir un espacio donde ambos mundos se crucen y se potencien. Donde la música dialogue con la actualidad, donde las historias tengan lugar, y donde las voces —las de quienes hacen el programa y las de quienes lo escuchan— puedan encontrarse", destacó Cristina.

"En mi caso, significa muchísimo estar en este nuevo proyecto. Hay muchas expectativas puestas en cuanto a la radio en general y a los programas, por lo que intentaremos dar el mejor producto posible y que la gente se sienta identificada con todo", señaló Valentín.

"Haciendo Cumbre", de 15 a 18 con la conducción de Emiliano Serrano y Cecilia Zabala. El magazine de la tarde propone información actualizada, análisis y la compañía de los mejores columnistas para profundizar los temas que le importan a los mendocinos. La compañía más inteligente de las tardes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aconcagua Radio (@aconcagua.radio)

"Estar en Aconcagua Radio es un nuevo desafío profesional para mí, una oportunidad para seguir descubriendo el oficio de la comunicación. Tengo mucha fe en el equipo y en el cariño del público, que siempre me ha acompañado", contó Emiliano.

"Este proyecto es una gran apuesta y espero que nos de muchísimas satisfacciones a todos los que somo parte de él, pero sobre todo a la gente. Ojalá podamos ser ese medio en el que se encuentren representados, escuchados y comprendidos. En momentos donde muchos la están pasando mal, esperamos poder darles ese espacio, ser compañía, y aliviarles un poco el día con buena onda", dijo Cecilia.

"Bonus Track", de 18 a 20, con la conducción de Nene Carrizo. La vuelta a casa siempre es con buena música, historias y charlas distendidas sobre el fin de la tarde. Segmentos especiales, columnistas y buena vibra para cerrar el día.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aconcagua Radio (@aconcagua.radio)

" Ver un equipo nuevo arrancar con el clásico medio que es la radio me emociona. Es como contrarrestar a tanta tecnología. Muy ansioso y feliz", se expresó Nene.

Mañana de sábado

"Agro Recargado", los sábados de 8 a 10l es el nuevo programa radial conducido por Pablo Pérez Delgado y Marcelo Bustos Herrera. Se centra en temas relacionados con la agricultura, ganadería y agroindustria, ofreciendo noticias, entrevistas y análisis profundo del sector. En su anterior versión fue reconocido a su labor informativa por la Cámara de Diputados de Mendoza. Alli se lo declaró de interés legislativo, destacando su contribución como referente regional para productores de diversas escalas. La data que ofrece este envío es de referencia para todo el sector desde hace 15 años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aconcagua Radio (@aconcagua.radio)

"Formar parte de Aconcagua Radio representa un desafío estimulante, pero, al mismo tiempo, me exige de una gran responsabilidad. Porque es un nuevo proyecto que nace con una visión clara, plural y comprometida con una comunicación de calidad. Me entusiasma aportar mi experiencia periodística de más de 20 años en este nuevo espacio, poder sumar al debate y compartir contenidos que agreguen valor acompañando el crecimiento de un medio de comunicación que apuesta por la innovación y el trabajo en equipo. Las expectativas son innumerables y la vara está bien alta. Por eso estoy convencido que juntos podemos construir algo importante y trascendental", destacó Marcelo.

"Sabores de Argentina", los sábados de 10 a 12, con la conducción de Marcelo López Álvarez. Es un espacio destinado a la difusión de la industria vitivinícola, productos regionales, turismo, gastronomía de Mendoza, Argentina y Latinoamérica. El camino de Sabores de Argentina es netamente periodístico con notas, entrevistas, critica gastronómica y turística buscando acercar a productores, emprendedores y comercios con el público consumidor.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aconcagua Radio (@aconcagua.radio)

"Es raro a esta altura de la carrera, empezar otro proyecto de cero suena extraño. Pero Tambien es cierto que en esta profesión cuando se prende la luz roja o te enfrentás al word en blanco, tenés un desafío diario de contar lo que pasa y debatir imaginariamente con el oyente o el lector. Por lo tanto, ser parte de un nuevo proyecto como Aconcagua Radio y con el equipazo que se ha armado te renueva la vocación y el compromiso, más allá de que uno esté más cerca de la jubilación que del comienzo", reflexionó Marcelo.

Talento y experiencia convocados al servicio de la información

Además de sus conductores, Aconcagua Radio cuenta con un destacado grupo de periodistas del Diario Los Andes. y Sitio Andino, convocados para enriquecer los contenidos, profundizar la información y ofrecer a los oyentes una mirada completa, actual y de calidad sobre todo lo que sucede en Mendoza.

Marcelo López, Nacho De La Rosa, Soledad González, Sandra Conte, Diana Chiani, Pablo Segura, Rocio Sileci, Erika García, Fer Toledo, Claudio Barros, Seba Colucci, Emanuel Cenci, Melisa Sbrocco, Jorge Yori, Martín Fernández Russo, Facundo La Rosa y Luciana Sabina se suman a este proyecto.

FOTO 2 RADIO ACONCAGUA.jpg

FOTO 2 RADIO ACONCAGUA.jpg

El gran desafío de esta radio es estar presente en cada rincón de la provincia , por ello se conformó un equipo periodístico federal, con periodistas ubicados en distintos puntos estratégicos de Mendoza.

Desde esos territorios se suman al aire María José Aguas en General Alvear, Enrique Pfaab para zona este, Abigail Romo cubriendo todo Valle Uco, Claudio Altamirano desde Malargúe y Agustín Ojeda informando desde San Rafael.

Además, desde Buenos Aires , el periodista Gustavo Abu Arab también formará parte del equipo, enriqueciendo la cobertura con una perspectiva nacional.

Desde el Gran Mendoza , Emilce Vargas Ferrara acercará las historias, problemáticas y protagonistas que definen el pulso diario de la ciudad, aportando una mirada crítica, cercana y comprometida con la realidad de los vecinos.

FOTO 5 RADIO ACONCAGUA.jpg

El detrás de escena: el equipo que hace posible Aconcagua Radio

Ningún proyecto de esta magnitud es posible sin el trabajo y el compromiso de quienes están detrás, apoyando cada paso en el proceso. Por eso, es fundamental destacar a los profesionales que hicieron realidad Aconcagua Radio : productores, técnicos, creativos y muchos más, quienes apostaron por este desafío.

A la cabeza del equipo de producción está el periodista Marcelo Sisso , productor general de la radio, quien lidera este proyecto, junto a él, Arturo Ferro, Andrea Sanhueza y Gastón Valderrama se sumaron al trabajo de darle vida a esta nueva señal.

FOTO 8 RADIO ACONCAGUA.jpg

En la operación, el sonido y muchos otros aspectos técnicos fundamentales, se encuentran Horacio Munnia. y Nene Carrizo , quienes aseguran que cada detalle suene a la perfección.

FOTO 7 RADIO ACONCAGUA.jpg

También es importante mencionar a quienes se encargan de darle el marco a las redes sociales: Mike Bartolucce y Erika Garcia. El equipo de redes sociales trabaja día a día para hacer llegar la información , la actualidad y el espíritu de la radio a través de plataformas como Instagram, Twitter y Facebook, asegurando que la voz de Aconcagua Radio esté al alcance de todos.

Todos ellos, junto a una extensa red de personas que apostaron, creyeron y soñaron con este gran proyecto, hicieron posible que desde este lunes Aconcagua Radio esté presente en cada rincón de Mendoza.

Nació con la fuerza de nuestra gente, con el compromiso de quienes entienden la importancia de comunicar, y con la certeza de que estaremos ¨En tu lugar, siempre¨.