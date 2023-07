A un año del femicidio de Agostina Trigo: cómo sigue el caso y acto en su memoria

“La defensora oficial, quien representa a Caballero metió una oposición en la que dice que no está de acuerdo con la calificación jurídica, esto es una cuestión de estrategia de la defensa . Entiendo que era él quien escribía los chats en la cuenta de Agostina, cuando dio la información por la que lo terminamos agarrando y que está relacionada con la causa de la hijastra. Desde ese momento, él dice que no la mató. Ahora, nosotros produjimos varias pruebas y nada de lo que él dijo se pudo probar. Entonces es muy difícil sostener esa situación” , sumó el letrado quien, junto al fiscal Martín Scattareggi, estuvieron a cargo de la investigación.

Suelta de globos para pedir justicia y recordar a Agostina Trigo

“Agostina era una niña muy compañera. Tenía sus momentos complicados por la depresión que sufría por la muerte de su hermano pero era muy compañera, le gustaba mucho cocinar y cocinaba muy rico. Yo trabajaba casi todos los días y ella se encargaba de las comidas cuando no trabaja, me llamaba y me preguntaba qué quería o podíamos comer y si venía de algún lugar me esperaba para ayudarme con las bolsas, para acompañarme, la extraño tanto, extraño incluso verla dormir en la pieza y hay días en los que siento que no voy a poder pero sigo por ella que me da fuerzas y por mi bisnieto, lo llevo a la escuela, a entrenar, tengo que seguir adelante”, expresó Gladys Domínguez, abuela de la joven.