A 19 años de la Tragedia de Cromañón: qué pasó esa noche

A pocos minutos de iniciado el recital, uno de los espectadores encendió una bengala que impactó en una media sombra, dando inicio a un incendio de grandes dimensiones. Esto provocó humo y gases que dificultaron la visión y la respiración de las personas que se encontraban en el lugar.

Rápidamente, los asistentes comenzaron a evacuar el boliche, pero se encontraron con que las salidas de emergencias del establecimiento no estaban en condiciones, por lo que muchos quedaron atrapados en el recinto. Además, se supo que la Certificación de Bomberos estaba vencida, por lo que los matafuegos no se encontraban en funcionamiento.

Momentos después, la escena se llenó de vehículos de emergencias para asistir a los heridos. En el operativo participaron 46 ambulancias, y 24 hospitales públicos y 11 clínicas privadas prestaron sus servicios de asistencia médica.

La pericia determinó que la noche del 30 de diciembre de 2004 al boliche República de Cromañón ingresaron alrededor de 4500 personas. Las instalaciones estaban habilitadas para una capacidad máxima de 1031 asistentes.

¿A quiénes condenaron por la Tragedia de Cromañón?

Omar Chabán, dueño del boliche, fue condenado, en 2012, a 10 años y 9 meses de prisión. Falleció el 17 de noviembre de 2014. Su ayudante, Raúl Villareal, recibió la pena de 6 años en prisión.

Los integrantes de la banda Callejeros, su escenógrafo y ex mánager, fueron condenados en 2015 por incendio culposo seguido de muerte y cohecho activo.

Patricio Fontanet, ex vocalista de Callejeros, fue condenado a 7 años de prisión, en tanto que los otros miembros de la banda: Christian Torrejón, Daniel Cardell, Juan Carbone y Elio Delgado recibieron 5 años y Maximiliano Djerfy, una pena de 3.

El baterista Eduardo Vázquez recibió una pena de seis años de prisión. Sin embargo, cumple una cadena perpetua por el femicidio de su ex pareja, Wanda Taddei.

Además, fueron condenados Carlos Díaz, ex subcomisario de la comisaría 7°, Fabiana Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal, Ana María Fernández, ex directora adjunta de Fiscalización y Control y Gustavo Torres, ex director general de Fiscalización y Control.

Amazon Prime Video: la Tragedia de Cromañón tendrá su serie

La Tragedia de Cromañón, de la cual el año próximo se cumplirán 20 años, será reflejada en una serie de ficción de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

