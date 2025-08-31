80 años del Hospital Central: el gigante que transformó la salud en Mendoza

80 años del Hospital Central: el legado que transformó la salud en Mendoza.

El Hospital Central celebró su 80 aniversario , un hito que lo consolida no solo como el principal nosocomio de la provincia de Mendoza, sino como un verdadero pilar de la medicina en la región de Cuyo. Su historia es un reflejo de la evolución sanitaria, marcada por momentos clave y una constante vocación de servicio.

Inaugurado oficialmente el 19 de agosto de 1945 , tuvo un "bautismo de fuego" un año antes, cuando sus instalaciones, aún en construcción, se usaron de emergencia para atender a las víctimas del devastador terremoto de San Juan de 1944 . .

En 1950, se creó la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, lo que lo transformó en un hospital escuela y el principal campo de formación para miles de profesionales.

Hospital Central, un referente en alta complejidad

A lo largo de sus ocho décadas, el nosocomio ha sido pionero en diversas áreas de la medicina:

Servicio Cardiovascular : la visita de la Misión Crafoord en 1965 impulsó un servicio que hoy es referente en el oeste argentino.

Trasplantes: en 1976, el hospital hizo historia al realizar el primer trasplante renal del interior del país. Posteriormente, en 2004, comenzó con los trasplantes de córnea.

El Hospital Central hoy: la visión de su directora

"Es un honor y un desafío diario dirigir esta institución emblemática, un verdadero patrimonio de los mendocinos", afirmó en diálogo con SITIO ANDINO la directora ejecutiva, Mariana Pezzutti.

Para la funcionaria, el hospital no solo resuelve las necesidades del presente, sino que se proyecta hacia el futuro con la esperanza de ser un centro "cada vez más amable y con más respuestas".

inauguración del Centro de Trasplante de Médula Ósea del Hospital Central, mariana pezzutti.jpg Mariana Pezzutti, directora del Hospital Central. Foto: Yemel Fil

Pezzutti destacó que el enfoque actual es consolidar la alta complejidad, con la meta de aumentar las camas críticas y fortalecer los equipos de profesionales especializados. "Queremos seguir siendo el hospital de referencia que brinde atención de calidad a todos los mendocinos", sostuvo.

El Hospital Central en cifras

La alta demanda de atención en el Hospital Central es evidente y se refleja en las cifras que maneja el hospital:

Turnos : se entregan cerca de 17.000 turnos por mes , de los cuales más de 6.000 se gestionan por sistema de tickets y el resto de forma personal.

Especialidades más solicitadas : clínica médica, traumatología, neurología, neurocirugía, endocrinología y oftalmología son las áreas con mayor demanda.

Atención de guardia : la guardia atiende un promedio de 350 consultas diarias .

Infraestructura: El hospital cuenta con 415 camas de sala común y 70 camas críticas, que incluyen las unidades de terapia intensiva, coronaria y de recuperación cardiovascular.

En sus 80 años, el Hospital Central de Mendoza no solo ha atendido a miles de pacientes, sino que ha sido el escenario de historias de vida, superación y avances médicos que han marcado a la región. Su legado y su presente lo confirman como un pilar insustituible de la salud pública.