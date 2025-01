8 de enero: se cumplen 78 años del nacimiento de David Bowie

Luego de vivir tres años experimentando estilos musicales, para 1972 resurgió con una versión más extravagante y andrógino, bajo el seudónimo de Ziggy Stardust, que inaguró con el sencillo "Starman" y el disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. En 1975 consiguió su primer éxito en los Estados Unidos, con otro sencillo ("Fame"), el cual coescribió con el recordado John Lennon.