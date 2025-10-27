27 de octubre: a 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner

Este 27 de octubre se cumplen 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner . El político argentino ocupó distintos cargos a lo largo de su carrera y tuvo un rol destacado en la vida institucional del país. A continuación, todos los detalles.

Néstor Carlos Kirchner nació el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Desde joven mostró un marcado interés por la política y una gran capacidad para comprender las dinámicas del poder local. En las elecciones del 7 de septiembre de 1987 fue elegido intendente de su ciudad natal, tras imponerse por apenas 111 votos. Ocupó ese cargo hasta 1991.

Luego de su paso por la intendencia, decidió continuar su carrera política a nivel provincial. Tras varias campañas, logró ser elegido gobernador de Santa Cruz durante tres períodos consecutivos (1991-1995, 1995-1999 y 1999-2003). Durante esos años consolidó su figura dentro del escenario político nacional.

Posteriormente, asumió la Presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003 , en un contexto de profunda crisis política, social y económica derivada de las políticas aplicadas durante la década anterior. Su mandato se extendió hasta 2007.

Finalmente, mientras se encontraba en la localidad de El Calafate, Néstor Kirchner falleció el 27 de octubre de 2010, a los 60 años, a causa de una afección cardiovascular. / elagora

