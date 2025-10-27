27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

27 de octubre: a 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner

Este 27 de octubre, se cumplen 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Conocé más detalles de esta efeméride.

27 de octubre: a 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner
27 de octubre: a 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner
Por Sitio Andino Sociedad

Este 27 de octubre se cumplen 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. El político argentino ocupó distintos cargos a lo largo de su carrera y tuvo un rol destacado en la vida institucional del país. A continuación, todos los detalles.

Néstor Kirchner (2)
Aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner

Aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner

27 de octubre: a 14 años del fallecimiento de Néstor Kirchner

Néstor Carlos Kirchner nació el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Desde joven mostró un marcado interés por la política y una gran capacidad para comprender las dinámicas del poder local. En las elecciones del 7 de septiembre de 1987 fue elegido intendente de su ciudad natal, tras imponerse por apenas 111 votos. Ocupó ese cargo hasta 1991.

Lee además
¿Por qué cada 26 de octubre se celebra el Día Mundial de la Suegra?
efemérides

¿Por qué cada 26 de octubre se celebra el Día Mundial de la Suegra?
Por qué se celebra hoy, 25 de octubre, el Día Mundial de la Pasta
Efemérides

Por qué se celebra hoy, 25 de octubre, el Día Mundial de la Pasta

Luego de su paso por la intendencia, decidió continuar su carrera política a nivel provincial. Tras varias campañas, logró ser elegido gobernador de Santa Cruz durante tres períodos consecutivos (1991-1995, 1995-1999 y 1999-2003). Durante esos años consolidó su figura dentro del escenario político nacional.

Néstor Kirchner.jpg
A 15 años de la muerte de Néstor Kirchner

A 15 años de la muerte de Néstor Kirchner

Posteriormente, asumió la Presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003, en un contexto de profunda crisis política, social y económica derivada de las políticas aplicadas durante la década anterior. Su mandato se extendió hasta 2007.

Finalmente, mientras se encontraba en la localidad de El Calafate, Néstor Kirchner falleció el 27 de octubre de 2010, a los 60 años, a causa de una afección cardiovascular. / elagora

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 27 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael celebra su día: todo sobre el origen de la fecha, 24 de octubre

24 de octubre, Día Internacional contra el Cambio Climático: por qué es importante

Hoy, 24 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis

Día de las Naciones Unidas: origen y significado del 24 de octubre

Por qué no cobré la AUH de ANSES en octubre 2025

Cómo reclamar si te rechazaron la Beca Progresar en octubre 2025

HBO Max aumenta sus precios: cuánto costará la suscripción desde octubre de 2025

22 de octubre: 48 años del inicio de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo

LO QUE SE LEE AHORA
Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes 27 de octubre en Mendoza
el clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes 27 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Petri y Cornejo le dieron el mejor triunfo a Milei de todo el país.
Elecciones 2025

La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

Te Puede Interesar

Luis Petri se impuso en la provincia de Mendoza y celebró lo que definió como el triunfo más relevante de Mendoza
Victoria de LLA - Cambia Mendoza

Luis Petri tras el triunfo: "Mendoza es la cuna de la libertad y hoy abrazó esas ideas"

Por Sitio Andino Política
Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas.
Mensaje

Donald Trump felicitó a Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas

Por Sitio Andino Política
Petri y Cornejo, los grandes ganadores de la jornada
Elecciones 2025

Ganadores y perdedores de una elección pro oficialista en Mendoza

Por Facundo La Rosa