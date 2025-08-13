Elecciones 2025

Uno de los principales candidatos a presidente en 2023 se bajó de las elecciones de octubre

Sonaba para formar parte de una de las listas en Buenos Aires, pero desde su entorno confirmaron que no estará en la boleta única del 26 de octubre.

debate presidencial 2023, politica.jpg

Fuentes cercanas citadas por la agencia Noticias Argentinas señalaron que Massa está “contento” por el respaldo que recibió desde distintos sectores —salvo el del dirigente de Patria Grande, Juan Grabois—, pero cree que “ayuda más desde afuera de la pelea”.

Con su salida, queda desactivada la disputa que mantenía con Grabois por un lugar en la boleta bonaerense. Quien compitiera con el tigrense en la interna de Unión por la Patria en las PASO presidenciales de 2023 advirtió que si Massa se candidatea, presentará una lista independiente.

Debate presidencial Javier Milei Sergio Massa
Sergio Massa disputó el balotaje en las elecciones 2023 contra Javier Milei. Ahora se bajó de las legislativas de octubre.

Sergio Massa disputó el balotaje en las elecciones 2023 contra Javier Milei. Ahora se bajó de las legislativas de octubre.

Sergio Massa: “Lo único importante es cerrar una lista de unidad”

En un audio enviado a Radio 10, el también exministro de Economía reiteró su pedido de unidad dentro del peronismo: “Para mí lo más importante, lo único importante de todo este quilombo, es que el domingo cerremos una buena lista de unidad. Nadie va a quedar conforme. Todos tenemos que quedar adentro”.

Massa destacó que su foco está puesto en la unidad de la provincia de Buenos Aires, a la que considera clave para lograr un triunfo el 7 de septiembre y así encarar con fuerza las legislativas nacionales de octubre. “Mi cabeza y mi laburo están puestos en eso. Después, lo demás, secundario”, agregó.

El armado y las tensiones internas

Massa es uno de los dirigentes de peso en Fuerza Patria, la coalición que integra el Frente Renovador junto a La Cámpora y el Movimiento Derecho a Futuro de Axel Kicillof. El armado bonaerense es el que genera mayor tensión, especialmente por los primeros lugares de la lista, que son los que lideran la campaña.

En ese marco, intendentes del PJ impulsan a Máximo Kirchner como cabeza de lista, mientras que en el kicillofismo aseguran que no pondrán trabas si él acepta. Sin Cristina Kirchner, detenida con prisión domiciliaria por la causa Vialidad, su hijo aparece como una figura para polarizar con el oficialismo nacional.

Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, diciembre 2024.jfif
Sergio Massa apuesta por la unidad del peronismo en las elecciones 2025.

Sergio Massa apuesta por la unidad del peronismo en las elecciones 2025.

Unidad frágil y heridas abiertas

La decisión de Massa también responde a la intención de evitar un enfrentamiento con Grabois, quien había anticipado que lanzaría una lista paralela si el tigrense encabezaba. “Sergio trabaja por la unidad contra Milei, no por una candidatura”, remarcan desde el massismo.

Sin embargo, las internas recientes dejaron heridas políticas difíciles de cerrar. La unidad alcanzada es, para muchos, más forzada que estratégica, y el riesgo de que esa tensión se refleje en las urnas está latente.

Fuente: con información de NA e Infobae

