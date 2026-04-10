¿Qué pinta este finde en Mendoza? Tres lugares, tres sabores y tres eventos imperdibles

Con la llegada del fin de semana, muchos mendocinos se preguntan: ¿qué pinta hacer estos días? Para que no te quedes sin opciones a último momento, en Sitio Andino armamos una selección de nueve propuestas imperdibles para disfrutar de Mendoza : tres lugares para recorrer, tres opciones gastronómicas y tres eventos que animan la agenda cultural de la provincia.

Cada semana encontrarás acá los mejores planes para organizar tu finde , ya sea con amigos, en pareja o en familia. Desde restaurantes, bares y cervecerías hasta paseos al aire libre, espectáculos, festivales y experiencias que vale la pena descubrir.

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Porque Mendoza siempre tiene algo para hacer … y acá te contamos qué actividades no te podés perder.

El helado es uno de los postres favoritos de muchos mendocinos. Sus exquisitas variedades lo convierten en una opción ideal para disfrutar en cualquier momento del día, y más aún en una fecha especial. En el marco del Día Internacional del Helado (12 de abril), en esta nota te recomendamos los mejores lugares para celebrarlo en Mendoza :

Heladería Famiglia Perin: es un clásico mendocino fundado en 1947, ubicada en pleno centro de la ciudad (Av. Sarmiento 799). Se destaca por su helado artesanal de estilo italiano, elaborado con ingredientes de calidad y una amplia variedad de sabores. Lucciano's Mendoza Shopping: está ubicada dentro del Mendoza Shopping, en Guaymallén. Se trata de una heladería de perfil premium que se destaca por su helado artesanal de alta gama, con sabores clásicos y gourmet elaborados con ingredientes de primera calidad. Flavio Soppelsa: está ubicada en pleno centro de la Ciudad de Mendoza (Lavalle 24). Es una heladería artesanal muy reconocida, que se destaca por sus helados “de autor”, con sabores originales y presentaciones elaboradas.

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Fin de semana en Mendoza: la agenda cultural con los eventos más destacados

La provincia de Mendoza se destaca no solo por sus increíbles paisajes y propuestas turísticas, sino también por su variada agenda cultural, que cada fin de semana sorprende tanto a locales como a turistas. A continuación, te presentamos tres propuestas imperdibles para disfrutar durante estos días:

Ciclo Candlelight: Rock bajo las velas: esta propuesta ofrece una experiencia única a la luz de las velas, con tributos instrumentales a bandas como Coldplay, Imagine Dragons, Queen y The Beatles. Se realizará el viernes 10 de abril de 2026, con funciones a las 19:00 y 21:30 hs, en el Teatro Mendoza. Jorge Drexler en la provincia: el cantautor uruguayo se presentará el viernes 10 de abril de 2026 a las 22:00 hs en el Arena Maipú, en un show íntimo donde repasará sus grandes éxitos y nuevas canciones. Diego el Cigala llega a Mendoza: el reconocido cantautor español se presentará el domingo 12 de abril de 2026 a las 20:00 hs en el Arena Maipú. Será una propuesta imperdible para los amantes del flamenco y el bolero.

Los mejores cerros de Mendoza para escapadas y aventura

Cuando las personas buscan desconectar de la rutina, suelen optar por propuestas al aire libre que les permitan relajarse y disfrutar del entorno natural. En este contexto, Sitio Andino recomienda tres cerros ideales para una escapada en Mendoza:

Cerro Arco: ubicado en El Challao (Las Heras), es uno de los destinos más accesibles y populares para hacer trekking cerca de la ciudad. Ofrece caminatas de baja a media dificultad, ideales tanto para principiantes como para quienes buscan un desafío ligero, junto con vistas panorámicas del Gran Mendoza y un entorno natural único. Cerro Cocodrilo: situado en la zona de Potrerillos, es una excelente opción para una escapada tranquila en la montaña. Se destaca por sus senderos de baja dificultad, ideales para todo público y para disfrutar del paisaje de la precordillera mendocina. Cerro de la Gloria: dentro del Parque General San Martín, en la ciudad de Mendoza, es uno de los íconos turísticos de la provincia. Permite realizar caminatas suaves hasta la cima, desde donde se obtienen vistas panorámicas del Gran Mendoza y se puede visitar el histórico Monumento al Ejército de los Andes.

Cerro Cocodrilo Cerro Cocodrilo: una opción tranquila para disfrutar en Mendoza Foto: Juan Strappazzon

¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, de distintos destinos de Argentina y también del resto del mundo? Encontrá paisajes únicos, lugares imperdibles y propuestas para viajar y explorar. Hacé clic acá y dejate sorprender con nuevas experiencias.