3 de agosto de 2026
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Tiempo

Así estará el pronósitoco del tiempo este lunes 3 de agosto en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con nubosidad variable. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

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El tiempo para Mendoza este lunes 3 de agosto. 

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que para este lunes 3 de agosto la jornada se presentará con alta probabilidad de precipitaciones durante la mañana en Malargüe. Por la tarde permanecerá nublado en la zona Este y durante la noche se observará nubosidad en la zona Sur del llano provincial.

Según el organismo en alta montaña, el día estará con mal tiempo y las precipitaciones hasta aproximadamente las 16. Posteriormente cesarán las precipitaciones, aunque continuará el cielo nublado.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 17°C.
  • Mínima (Malargüe): entre 2°C y 3°C.
  • Mínima (resto de la provincia): promedio de 6°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Martes 4 de agosto: Mayormente nublado con leve descenso de la temperatura. Habrá vientos leves del sudeste y nevadas en cordillera. Máxima: 19°C | Mínima: 7°C.
  • Miércoles 5 de agosto: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura con vientos leves del sudeste. Máxima: 22°C | Mínima: 9°C.

Paso a Chile cerrado

Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.

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