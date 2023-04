Procrear: querés tener tu "Casa Propia", ingresá aquí.

PRO.CRE.AR: cuáles son los requisitos para acceder a la línea Casa Propia

Los requisitos para la inscripción en la línea Casa Propia son: ser argentino/a natural, por opción o extranjero con residencia permanente; poseer Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente; percibir ingresos de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones; tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción; no ser propietarios/as, copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones; no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses; y no admitir terreros en barrios cerrados o privados cuya tasación supere los $ 3.500.000, según publica El Cronista.