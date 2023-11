"Voté pensando en lo que sería mejor para Mendoza", dijo Tadeo García Zalazar

El intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, (UCR) emitió su voto en la escuela "Integral del Huerto" y tras salir del cuarto oscuro señaló que concurrió con "buena expectativa" y pensando en lo que sería "mejor para la provincia de Mendoza en los próximos cuatro años". En ese sentido, apuntó que "está claro que no tenemos preferencia por ninguno de los dos candidatos" que hoy se disputan la presidencia del país en el balotaje de estas elecciones 2023 .

Argentina decide un futuro para los próximos 4 años y es una instancia electoral muy importante. Voté pensando en lo mejor para Mendoza. pic.twitter.com/OPUntewyDR — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) November 19, 2023

"En mi caso particular, emití el voto pensando en qué es lo que puede ser mejor para Mendoza en estos próximos cuatro años. Está claro que no tenemos ninguna preferencia marcada por ninguno de los dos candidatos porque no eran nuestros en las elecciones generales de octubre. Entonces, vamos a votar teniendo en cuenta lo que creemos que puede ser lo mejor para Mendoza", sumó.