Viviendas: Cornejo resaltó la importancia de financiamiento privado para ampliar la oferta

Además, Cornejo señaló que es necesario un cambio de modelo económico para que baje la inflación y los bancos puedan ofrecer créditos hipotecarios a tasas bajas. “En cualquier lugar del mundo que la economía funciona bien, el crédito social que dan los estados provinciales o nacional es pequeñito y está dedicado a la gente que está excluida socialmente por su pobreza”, dijo, y señaló que “hace muchos años que esto no funciona bien y no va a funcionar bien de un momento para otro” .

“Hay que hablar con la verdad y estamos haciendo muchísimo para los financiamientos que hay”, sostuvo.

Asimismo, les habló a los vecinos que hoy tienen sus viviendas y aseguró que “quienes acceden saben lo costoso y todo el trámite que hay que hacer. Los que están fuera no lo comprenden y son la inmensa mayoría, por lo que siento una deuda, pero si no lo explicamos, esa deuda no se va a saldar”. Por esto, Cornejo les comentó que “esto es una rueda, si pagan la cuota, con la cual seremos moderados y no la vamos a actualizar por encima de lo que se pueda pagar, hay que pagar para seguir construyendo más viviendas”.

Ante estas palabras, el Gobernador recordó que “los bancos prestan para ganar plata por encima de la inflación, pero si la inflación es alta, las tasas son más altas que la inflación y nadie puede acceder al crédito”. Es más, remarcó que “solo la gente que nace en una cuna de oro puede acceder al crédito hipotecario del banco”.

Dijo que la gran mayoría de los mendocinos no pueden lograrlo y solo pueden hacerlo a través de un crédito social. “El crédito social es escaso, porque está preparado para el que está excluido socialmente, no para el trabajador que tiene su ingreso. Entonces, ahí se hace el embudo de este sistema”, afirmó, y comentó: “Aspiramos a que esto cambie y funcione, a que el país se ponga realmente de pie con un sistema financiero fluido”.

Cornejo puso énfasis en que si el Estado no se administra bien, no se pueden garantizar los derechos, como es por ejemplo el de la vivienda. “Si funciona bien el sistema, los vecinos no deberían ir al Municipio o a la Provincia para conseguir sus casas, sino que los ciudadanos tomarían un crédito bancario y se la harían por su cuenta, pagarían cuotas durante 30 años y no un alquiler”.

Para concluir, sostuvo que “hacer casas trae trabajo, dignidad y da autonomía de vida” y dijo que en el Gobierno provincial sobra vocación para construir, pero aclaró que “hay una realidad y es que si las dificultades económicas no se estabilizan, será dificultoso construir más casas”.