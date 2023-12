Última entrevista a Rodolfo Suarez como gobernador: balance, desafíos y gobierno nacional

"Son muchas las cosas que quedan inconclusas. Con lo que tiene que ver con la pandemia, con la macroeconomía, con la relación con el gobierno nacional que no ha sido buena, que nos han escuchado muy poco y nos han dado muy poco... es difícil gobernar en esas circunstancias. Lo importante es que este equipo que gobierna Mendoza tiene una política de ser un Estado más eficiente, más ordenado, con mejores servicios",

"Este análisis hay que hacerlo dentro del contexto macroeconómico. Pero hemos achicado el Estado, la deuda pública se va achicando, tenemos presupuesto con superávit. Pero esto es un proceso, el cambio no se da de un día para el otro. Si Argentina logra la estabilidad, Mendoza está en mejores condiciones con otras provincias".

Rodolfo Suarez.jpg Foto: Yemel Fil

¿Cómo cree que va a ser la relación de la Provincia y la Nación durante el gobierno de Javier Milei?

"Creo que va a ser mejor, va a ser difícil que sea peor a la que hemos tenido".

¿Cómo se prepara para su rol como senador nacional?

"Este gobierno tiene una gran oportunidad que es ahora, en el comienzo, con el 55% del apoyo de la ciudadanía. Tiene un capital social importante para intentar las reformas que prometió. Hay que apoyar el proyecto de Ley Ómnibus, hay que tenga todas las herramientas para hacer las reformas que en campaña se han dicho y la gente votó. Pero el límite son los intereses de la provincia. Creo que esta primera ley es fundamental".

¿Cuáles son los mayores desafíos que le quedan a la provincia?

"El mayor desafío de Mendoza es la pobreza. Es generar empleo genuino. Hay que ampliar la matriz productiva de la Provincia. Hay que avanzar en ese sentido, con proyectos como Potasio Río Colorado, Hierro Indio, Cerro Amarillo y otros proyectos que hemos enviado a la Legislatura para que se habilite la exploración de cobre, Vaca Muerta -que dentro de poco vamos a saber qué es lo que tenemos- son una gran oportunidad".

"En breve se van a licitar pronto nuevas áreas petroleras. Se tiene que seguir afianzando la Marca Mendoza, el turismo es una gran oportunidad que ya es una realidad absoluta. Hay que ampliar el Aeropuerto, pero lo fundamental es que este país estabilice la economía".

¿Cuáles son sus mayores logros como gobernador?

"El manejo de la pandemia fue positivo para la gente en cuanto a la apertura económica, a las libertades. Es importante esto de haber iniciado este proceso de ampliación de la matriz productiva, es un camino que Mendoza ha iniciado. Son hitos importantes".

"También son hitos importantes en cuanto a las relaciones de la política, de la convivencia, de los consensos, del diálogo. Mi relación con el vicegobernador, con el ex gobernador, con la oposición ha sido muy buena".

Rodolfo Suarez.jpg Foto: Yemel Fil

¿En qué la pifió?

"El tema de la minería fue una pifiada de entrada. Nadie vio venir lo que ocurrió porque tanto desde Cambia Mendoza como del PJ decíamos que había que hacer esta ley. Pero se inició una campaña del miedo y llevó que tuviéramos que dar marcha atrás para priorizar la paz social".

¿Un objetivo inconcluso?

"La reforma institucional, esta propuesta a para achicar el gasto de la política, para ser empáticos con la gente. No logramos los 2/3, no logramos que el peronismo nos acompañara a pesar de la insistencia, de las reuniones, de la búsqueda de consenso, de cansarme de decirles que esto era bueno para la gente. En ese momento no se utilizaba el término ´anticasta´. Buscaba eliminar las elecciones intermedias para que no estemos votando cada dos años, establecía que el equilibrio fiscal tenía que ser una cláusula constitucional y que no se pueda gastar más de lo que se tiene".

¿Una obra pública que le hubiese gustado concretar y no pudo?

"Portezuelo del Viento. El impedimento del presidente fue un golpe duro para los mendocinos, pero logramos no perder plata. Con muchísima prudencia conseguimos que esos 1023 millones de dólares estén bien guardados. Fuimos prudentes y no adjudicamos la obra a pesar de los cuestionamientos".

¿En líneas generales, las ideas de La Libertad Avanza con el ´Modo Mendoza´?

"Creo que si, coincidimos en que el Estado tiene que ser más chico, no tiene que ser deficitario, que toda obra tiene que tener su estudio de productividad sino no hay que hacerla, un concepto de administración del Estado que está muy lejos del populismo contra el que nosotros venimos combatiendo hace años".

Rodolfo Suarez.jpg Foto: Yemel Fil

¿Cree que la situación de Omar De Marchi y Daniel Orozco tuvieron que ver con errores en el liderazgo inherente a su rol de gobernador?

"Fue pura y exclusivamente por apetencias políticas y nada más que eso, que son legítimas. Somos parte de un frente, pidieron Boleta Única y la tuvieron, había PASO para que compitieran por dentro pero fueron por fuera porque creían que así tenían más chances".

"Si hubiéramos ido todos juntos hubiera sido una elección superior al 50% de los votos".

¿Por qué no vieron venir la situación de Orozco, por qué estalla así?

"Creo que Orozco dirigió bien su gestión, pero después se fue equivocando en la parte política del manejo de la gestión del municipio y empezaron a haber indicios que no comulgaban con esta idea de Estado que tenemos. En lugar de escuchar y corregir, optó por ese camino".

¿Es una mancha para la UCR?

"Sin lugar a dudas. Pero se logró ganar, estoy seguro de que Francisco Lo Presti va a ser muy buen intendente, está formando un muy buen equipo. Va a tener todo el apoyo".

¿Cree qué Mendoza es un modelo para el país?

"Suena petulante que lo diga yo, pero lo dice toda la gente: Mendoza tiene una valoración altísima y creo que el boom turístico tiene que ver mucho con eso".

Rodolfo Suarez.jpg Foto: Yemel Fil

¿Cuál es la mayor fortaleza de Alfredo Cornejo?

"Alfredo Cornejo es un gestor extraordinario, tiene un conocimiento de lo que es la administración pública, de llevar políticas adelante. Está al tanto de lo que ocurre en cada hospital, en cada lugar. Es admirable la capacidad de trabajo y de gestión que tiene".

"Cuando yo dije que él tenia que ser gobernador estaba totalmente convencido. Lo hizo en Godoy Cruz y como gobernador de Mendoza".

¿Una debilidad de Cornejo?

"Tiene que bajar un poco la ansiedad, no sé cuantas horas por día trabaja pero creo que está mejor. Las experiencias sirven en este sentido".

¿Cómo ve el armado de los ministerios que planteó Cornejo?

"Es bastante disruptiva esa unión de Gobierno e Infraestructura. Coincido porque Gobierno tiene la relación con las municipalidades y esa relación se da a través de infraestructura, de las obras. Está muy bien pensado".

¿Luego de ser senador, le gustaría volver a la Provincia?

"Falta mucho y creo que este equipo, con muchas figuras jóvenes como Tadeo García Zalazar, Ulpiano Suarez, Marcos Calvente, Diego Costarelli, Natalio Mema, y muchos jóvenes puede continuar".