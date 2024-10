Tras recibir críticas del campeón olímpico, a qué vino Scioli a Mendoza

En un acto desarrollado en el Club Social y Deportivo Las Heras, Scioli estuvo acompañado de Cornejo, Lo Presti, el subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza; y el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta.

Daniel Scioli encabezó un acto institucional en Las Heras

“Más de 39 instituciones de la provincia aplicaron a la convocatoria, y cinco de ellas ya informaron sus reformas. Ya se inscribieron 1.518 entidades de todo el país”, informó el exgobernador de la provincia de Buenos Aires. “Los clubes son un eslabón fundamental para la educación y la contención social”, aportó.

Las críticas de Maligno Torres a Daniel Scioli tras compartir un evento

Horas antes de su arribo a Mendoza, Scioli participó de un reconocimiento a los medallistas olímpicos y paralímpicos de París 2024, en las instalaciones del Cenard. Los abanderados de la ceremonia fueron Brian Impellizeri y José Torres Gil, más conocido como “Maligno” Torres.

Tras el evento, el medallista de oro en la capital francés en BMX se despachó con todo contra el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

En una charla con Argentina Amateur Deporte, el biker argentino habló sobre la realidad económica de los medallistas olímpicos: "Con Scioli no tuve la posibilidad de conversar y decirle que estoy desilusionado".

Embed #AHORA | El descargo de José "Maligno" Torres contra Daniel Scioli y el Gobierno por la falta de apoyo a los deportistas olímpicos



"Con Scioli no tuvimos la posibilidad de conversar y decirle que yo estoy desilusionado de lo que yo esperaba", manifestó en un reportaje con… pic.twitter.com/9efrfwXG2s — doble amarilla (@okdobleamarilla) October 29, 2024

José Torres recibió promesas y elogios de todo tipo, pero -según contó- ninguno se materializó: las pistas siguen siendo las mismas, Argentina sigue contando con un solo parque olímpico y su beca de Excelencia Olímpica no supera los 700 mil pesos: "Me comparo con Colombia y estoy comparando mi medalla con un juego Odesur de ellos", confesó.

Hasta agosto, la ayuda que recibió por parte del Enard basada en su perfil de tendencia en los resultados que pronostiquen condiciones objetivas de podio olímpico" fue de 524.329 pesos. Ahora, supera por poco los 600 mil pesos.

"Yo pensé que lograr una medalla olímpica era establecerte como deportista, un sustento por el que realmente trabajaste, soñaste, te esforzaste e invertiste en esto. Lo esperé de esa manera y quizás la expectativa fue muy alta. Estoy agradecido igual, pero es muy complejo".

"No puedo decir que quiero mucho más porque la gente se lo va a tomar a mal, pero no quita que haya pensado que iba a ser un poco más, para poder invertir en cosas y no tener que depender de patrocinadores todo el tiempo, que es desesperante estar pensando si te pagan o en no lesionarte. Pensé que con esta medalla iba a ser un poquito más reconocido, pero igual estoy contento".

Cómo sigue la agenda de Daniel Scioli en Mendoza

Este miércoles 30 de octubre, el titular del área de Turismo disertará en el 5° Foro de Origen e Identidad Gastronómica y el Encuentro Nacional de Turismo Gastronómico, que se desarrollarán en el Auditorio Ángel Bustelo.

El evento es organizado por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) y la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA).