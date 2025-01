Suarez: "Las PASO permiten que defina la ciudadanía y no un grupo de dirigentes sentados en un escritorio"

"Las PASO permiten que defina la ciudadanía y no un grupo de dirigentes sentados en un escritorio"

“El sistema de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) es bueno para definir la oferta electoral. Siempre es mejor que esto lo defina la ciudadanía y no un grupo de dirigentes sentados en un escritorio , en una unidad básica, en un comité o una sede partidaria”, explicó el jefe comunal.

Suarez no descartó mejoras en el proceso eleccionario. “Puede ser un sistema que se mejore, donde si no hay realmente una contienda interna en un frente o un espacio, pueda pensarse en no hacer esa Primaria”, opinó.

Además, expresó que las PASO son “una herramienta que fortalece el sistema democrático”.

Distancia con Milei

El presidente Javier Milei, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, busca la eliminación definitiva de las PASO, mientras que el PRO y Unión por la Patria están dispuestos a suspenderlas este año, pero no para siempre.

El jefe de Estado argumenta que este proceso eleccionario es un gasto que se puede evitar para así seguir con su plan de reducir al mínimo el costo público.

Francos ha expresado en sus redes sociales que “solo han sido un costo económico para el Estado y una molestia para el conjunto de ciudadanos que han tenido que votar en las PASO para resolver los problemas que los políticos no han sabido solucionar en sus propios partidos”.

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo es un defensor de las Primarias y ha expresado que son un ejemplo de institucionalidad en Mendoza. El radicalismo mendocino prefiere que las urnas elijan a los candidatos. Este año habrá PASO, pero aún no se sabe si el Gobernador desdoblará las elecciones para realizar el proceso de forma diferenciada de la Nación.

En este sentido, Suarez manifestó que no solo que apoya las PASO, sino también que reducir el gasto público al mínimo puede llegar a ser peligroso.

“Hay un argumento muy sencillo que es bajar el gasto, también hay que poner un límite a eso. Si por bajar los gastos vamos a empezar a eliminar normas o cambiar reglas del juego, puede pasar que el día mañana una sola persona decida todo lo que pasa en un país o en una provincia”, resaltó el intendente.

También indicó que la política no debe aferrarse “ciegamente” a las herramientas actuales, y que es necesario mejorarlas.

“No hay que quedarnos en el cortoplacismo, hay que hacer un análisis en el tiempo. Por una experiencia o de un par de elecciones no podemos invalidar una herramienta, un instrumento para poder definir quiénes son los candidatos”, expresó.

Además, agregó: “Estoy convencido de que hay que bajar el gasto de la política, de que el equilibrio fiscal es muy bueno, que todo eso tiene que contribuir para bajar la inflación, pero tiene que haber un límite, sino en un momento vamos a eliminar todas las reglas de juego”.