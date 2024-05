Sturzenegger será ministro y estará vinculado a desregular la economía

Francos destacó la figura de Sturzenegger: “Lo conozco a Federico desde hace mucho tiempo y considero que será una incorporación muy importante al gabinete cuando se produzca, que será en los próximos días. Va a ser ministro del gabinete. Todavía no está definido el nombre del cargo, pero va a ser un cargo que tenga algo que ver con la desregulación, fundamentalmente”.

Francos, sobre su designación: “ Milei me eligió porque la política se le hace complicada”

Francos consideró, sobre su designación como jefe de Gabinete: “Creo que para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta, yo digo que me elige a mí porque se da cuenta que la política argentina se le hace complicada, porque no la entiende, porque tiene diferencias”, en declaraciones a Radio Rivadavia y Radio Mitre.

El nuevo jefe de Gabinete explicó: “Yo tengo una mayor posibilidad de dialogar, de ahí viene mi propuesta, que venía desde el Ministerio del Interior, y que ahora hay que coordinar con los equipos de gobierno”. La Politica ONLine y TN