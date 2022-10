Stevanato se bajó de la presidencia del PJ: "Estamos lejos de construir unidad real"

"Dado que se crearon expectativas sobre la posibilidad de presidir el Partido Justicialista de Mendoza, dejo en claro que soy un constructor de unidad y no de imposiciones. No me verán como un abanderado de las divisiones del Justicialismo. Es por ello, he tomado la decisión de no participar en esta disputa", expresó a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.