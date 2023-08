Stevanato: "Estoy convencido de que Cambia Mendoza no va seguir gobernando"

Si se ven fotos de quiénes estaban cerca de la gente en el 2020, en los operativos de la pandemia, muchos de los que hoy son candidatos estaban guardados, desaparecidos. En las tormentas, al lado de los productores estábamos nosotros. Cuando se cayeron árboles en calles de Vialidad Provincial, estábamos nosotros, no esperando a que lo hiciera la Provincia.

En la gestión yo les pido a mis equipos que estén 24/7 a disposición de los vecinos. En un escenario tan adverso como el que tiene el peronismo, los vecinos de Maipú lo valoraron. Por eso los números que sacamos en las PASO y estoy convencido que vamos a mejorar el resultado en las generales.

Matías Stevanato 6.jpeg Matías Stevanato habló antes de las elecciones municipales. Foto: Prensa Maipú

- ¿El efecto de las PASO nacionales puede tener algún impacto en los resultados?

La gente sabe lo que está votando. Hay dirigentes que tratan de confundir. Tratan de meter temas nacionales. Un intendente no tiene herramientas para manejar la macroeconomía, pero se imaginan que diciendo eso pueden llegar a votarlos. Los vecinos saben muy bien qué se define en cada elección y el 30 de abril lo tuvieron muy claro.

En este tiempo superamos las 400 obras, tenemos el programa de Presupuesto participativo y los maipucinos deciden en qué se gasta ese presupuesto, estamos haciendo el segundo anfiteatro más grande de la provincia, estamos construyendo una escuela con fondos municipales. Si yo hoy pregunto cuántas escuelas ha construido la Provincia, empiezan con números disfrazados.

Hicimos 15 espacios deportivos, inauguramos el Polideportivo Diego Armando Maradona. Son herramientas de integración e inclusión. También se fortalecen las familias: toman los espacios públicos y eso es importantísimo.

- Desde este año el Concejo Deliberante lo conduce el radicalismo. ¿Hubo muchas trabas para gobernar?

Soy el único intendente con minoría en el Concejo. Nosotros seguimos trabajando. Sería mucho más fácil si el Concejo Deliberante acompañara todas las iniciativas del Ejecutivo, sería más fácil para los vecinos, pero cuando tenemos un objetivo, avanzamos y tratamos de generar soluciones. Hay dirigentes que en este tiempo, algunos con responsabilidades provinciales y otros municipales han hecho la gran Poncio Pilato: cada vez que hubo un problema, se han lavado las manos. Nosotros tratamos de encontrar soluciones.

Nosotros, con las pocas herramientas que tenemos y ante la inseguridad que están teniendo los mendocinos, lanzamos una línea de crédito a tasa cero para que los vecinos puedan comprar alarmas y cámaras, el sistema de alarmas comunitarias 100% gratis...¿por qué la Provincia no lo puede hacer o lo tiene tan abandonado?

Matías Stevanato 2.jpeg Matías Stevanato habló antes de las elecciones municipales. Foto: Prensa Maipú

- ¿Qué proyectos están pendientes para una posible segunda gestión?

Queda mucho por hacer porque los vecinos van levantando la vara. Estamos haciendo la obra de saneamiento más importante de los últimos 40 años: incluye a San Roque, Beltrán y Rodeo del Medio, son más de 30 mil vecinos que se van a beneficiar. La idea es, para los próximos cuatro años, irnos al sur y llegar a esa parte del departamento con cloacas.

En materia de deportes tengo proyectados dos polideportivos más: uno para Fray Luis Beltrán y otro para el barrio 25 de Mayo, también otro en la canchita América que pudimos expropiarla. Estamos buscando expropiar el Parque Ortega para que Rodeo del Medio tenga un pulmón verde. Vamos a seguir trabajando si nos acompañan las condiciones macroeconómicas, y si no nos acompañan, también.

- ¿Qué análisis se hace de los resultados de las PASO nacionales?

El pueblo es soberano y la gente no se equivoca. El mensaje fue muy claro. Si ganó Milei en Mendoza y en el país, por algo fue. Es un mensaje para la dirigencia política en general. Tenemos que tratar de mejorar el vínculo directo. Si a nivel nacional la gente votó a Milei y en Maipú a nosotros, quiere decir que a nos acompañó pero está enojada con el gobierno nacional y provincial. Milei no viene de los partidos tradicionales, es un emergente y hay que hacer una autocrítica real.

- ¿Y de la situación de la provincia?

Hoy la provincia está destruida. Hay chicos en las escuelas que se sientan en tachos de pintura, la inseguridad que tenemos es muy grande, los productores están abandonados, Vialidad Provincial no existe. No tienen ni cubiertas los camiones. Estoy convencido que el mensaje va a ser muy claro el 24 de septiembre: no va a seguir gobernando Cambia Mendoza.