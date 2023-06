Scioli lanzó su precandidatura a presidente por Unión por la Patria

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, lanzó su precandidatura a presidente por la lista Unidos Triunfaremos , que competirá en las PASO 2023 dentro de la coalición Unión por la Patria. "Es momento de no volver a las recetas del pasado", aseveró el funcionario, minutos después de que el ministro del Interior, Wado de Pedro, también confirme su precandidatura.

El primero en tomar la palabra fue quién se convirtió en el precandidato a Jefe de gobierno porteño, Nito Artaza, que apuntó contra Jorge Macri, precandidato por Juntos por el Cambio y señaló: "No es justo que con 130 millones que le sobran a la Ciudad haya un candidato que no está conforme a derecho, que discuta que la gente duerma en los cajeros automáticos, que quiera hacer cumplir la ley cuando él no puede cumplir la ley y la Constitución de la Ciudad".