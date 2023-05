Rodríguez Larreta anunció que quien reciba un plan social deberá capacitarse y buscar trabajo

El precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta , anunció hoy medidas para brindarles opciones laborales a los beneficiarios del plan social “Ciudadanía Porteña” que entrega la Ciudad de Buenos Aires. “Los planes así como están no funcionan; si me eligen Presidente el día uno termino con la intermediación", aseguró.

“Cada vez hay más planes y cada vez hay más pobres. Y lo que es peor: los planes no están vinculados al trabajo. No promueven que las personas encuentren un empleo y salgan adelante. Hoy hay gente que elige no tomar un trabajo formal para evitar perder un plan. Es una locura. Esto debería ser al revés”, explicó.