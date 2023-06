Regalías mal liquidadas por Los Nihuiles: Cornejo sostendrá el millonario reclamo

Asimismo, afirmaron que el título de propiedad de las provincias sobre sus recursos, incluido el agua, no es derivado sino originario. En ese marco, sostuvieron que “una nueva concesión para la generación hidroeléctrica otorgada por el Estado Nacional sería nula, atento a que la Nación carece de competencias para erigirse como concedente del uso de recursos provinciales”.

Las concesiones, a partir del vencimiento de las vigentes, deberán ser otorgadas a las provincias en las que se encuentran ubicadas las fuentes de generación hidroeléctrica. “Entre 2023 y 2029, vencen las concesiones de más de 12 centrales hidroeléctricas, a lo largo y a lo ancho de nuestro país”, dijo Latorre y sostuvo que “ hay muchas otras provincias que también están implicadas en esta problemática, pero nosotros decidimos tomar la delantera y liderar esta iniciativa, en la que otros senadores y diputados y diputadas nos han acompañado”.

El proyecto incluye a las centrales ubicadas en Neuquén, Río Negro, Mendoza, Tucumán, Chubut, Santa Cruz y San Juan. Los legisladores mendocinos sostienen que, ante los inminentes vencimientos, “el Gobierno Nacional lo único que ha hecho es la creación del ETAHC (Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados), por Resolución 130/22, que a la fecha no ha presentado un solo informe de los que la norma le encomienda”.

Cornejo, quien estuvo acompañado de la precandidata a vicegobernadora por Cambia Mendoza, Hebe Casado; el aspirante a la intendencia de San Rafael, Abel Feidemberg, y el especialista en energía, Pablo Magistocchi, comentó que “tienen mucho que ver con San Rafael, con el sur y con los diques, las represas que generan energía. Uno es un viejo reclamo, que tiene la provincia de Mendoza, que es la derogación del decreto de 1973, donde nos están liquidando en forma pésima las regalías hidroeléctricas, compartiéndolas en un 50 y 50% con la Pampa”.

“Este criterio de reparto de regalías es único en el país, ya que las regalías en el resto de las centrales hidroeléctricas se liquidan siguiendo el criterio de la fuente hidroeléctrica ”, comentaron los legisladores y sostuvieron que “la Corte Suprema de Justicia ha resuelto esta discusión, al establecer que corresponde seguir el criterio de la fuente hidroeléctrica para la liquidación de regalías en el fallo Chaco, Provincia del c/ Estado Nacional s/ acción declarativa”.

Cómo es la situación de los diques en Mendoza

Las concesiones hidroeléctricas mendocinas de las centrales Agua del Toro, Los Reyunos, El Tigre (correspondientes al río Diamante y Nihuil I, Nihuil II, Nihuil III, Nihuil IV y Valle Grande correspondientes al río Atuel) vencen en 2024.

Respecto de los Nihuiles, por la compra realizada con los bonos de consolidación hidrocarburífera está claro el dominio público y el poder concedente en titularidad de la provincia. “Es respecto del complejo del río Diamante y los de las demás centrales ubicadas en las provincias mencionadas que reclaman la titularidad y el poder concedente para las nuevas concesiones, a partir de 2024”, aseguró el legislador.

Esta recepción jurisprudencial de la teoría de la fuente hidroeléctrica implica que es necesario derogar el decreto Nº 1560/73 y reconocer las regalías mal liquidadas a Mendoza. El criterio de la fuente hidroeléctrica establece que debe percibir las regalías el Estado donde está pendiente, por la que se precipite agua que genere electricidad, esto desde el punto donde se acumula (punto de embalse), hasta el punto donde se turbina (puesto de generación). Es decir, que el tramo del río Atuel efectivamente aprovechado para generar energía eléctrica mediante el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles se desarrolla totalmente en territorio de la provincia de Mendoza.

La teoría de la fuente hidroeléctrica es la que aplica nuestro país para liquidar las regalías en todas las centrales hidroeléctricas, con la única excepción del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.

Además, es necesario resaltar que esto refiere al uso no consuntivo del agua del río en cuestión. Todo lo que corresponde a hidroelectricidad no implica consumo de agua y no afecta a otras industrias, ni al consumo humano.

“La Pampa no participa del dominio de la fuente hidroeléctrica, por lo que carece de todo derecho a percibir la regalía por su aprovechamiento”, resaltó Cornejo y explicó que “la Nación no puede, por vía de Decreto (una norma de inferior jerarquía que la Ley 15.336), disponer su privación al único y legítimo titular de la fuente hidroeléctrica”.