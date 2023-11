Por qué Milei no anunció hoy a su ministro de Economía

Lo hizo luego de que Massa hiciera trascender que pediría licencia al cargo de titular del Ministerio de Economía, tras la estrepitosa derrota electoral en la segunda vuelta.

"Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo dos aclaraciones: no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de secretario de Política Económica, no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre", sostuvo Rubinstein en redes sociales.

Milei anticipó a varios ministros

En declaraciones a distintas radios, Milei además mencionó varios nombres conocidos de la política que van a formar parte de su gobierno.

Uno de los más sorpresivos es el de Florencio Randazzo, exministro de Interior y Transporte de Cristina Kirchner: el libertario confirmó que será parte del nuevo Gobierno.

También dijo que Javier Iguacel -ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri-, que suena para Energía e YPF, podría estar; y también incluyó al diputado nacional Luciano Laspina y a Guillermo Nielsen, actual embajador en Arabia Saudita.