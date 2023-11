Pese al pedido de desafuero, Janina Ortiz jurará como diputada provincial

La asunción -o no- como diputada provincial de la secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz , sumó varios episodios este martes. Si bien su futuro se define en la sesión preparatoria del jueves, todo parece indicar que la legisladora de La Unión Mendocina (LAUM) podrá jurar el cargo sin impedimentos .

En tanto que se abstuvieron la radical Evelin Pérez y Mauricio Torres, quien preside el monobloque “Hacer por Mendoza”.

Lo dicho, el jueves serán votados ambos despachos en la sesión preparatoria, previo a la jura de los nuevos legisladores que conformarán la composición parlamentaria que funcionará los próximos dos años.

Qué legisladores definen el futuro de Janina Ortiz y cuál es su posición

La jura de Ortiz está atada a lo que voten los 24 diputados/as que siguen en funciones en el nuevo periodo legislativo. El despacho que se imponga deberá contar con la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos positivos.

El dictamen de mayoría (el que le permite jurar a Ortiz) contaría con los votos afirmativos de todo el bloque del Frente de Todos (los mencionados Ramón y Villafañe, además de Natalia Vicencio, Valentina Morán, Juan Pablo Gulino, Roxana Escudero y Gustavo Perret, quien asumirá el mismo jueves en lugar de Omar Félix) y del PRO demarchista (Balsells Miró y Gabriel Vilche).

En contra se expresarán Fugazzotto y Mosso, a quienes se sumará Enrique Thomas, del sector del PRO que se mantuvo dentro de Cambia Mendoza.

Emanuel Fugazzotto, Partido Verde, Cámara de Diptuados Fugazzotto cuestionó la postura del peronismo y el radicalismo frente a la jura de Janina Ortiz Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

En cuanto al resto de los miembros del oficialismo (los radicales Cecilia Rodríguez, Jorge López, Mauricio Di Césare, Daniel Llaver, Giuliana Díaz, Claudia Salas, Diego Costarelli, Flavia Dalmau, Gisela Valdez y José Manuel Vilches), se especula que irían por la abstención (no precisamente todos ellos), como hicieron Pérez y Torres en el seno de la comisión.

Desde el radicalismo entienden que el pliego de Ortiz no es pasible de objeciones jurídicas y legales, ya que no cuenta con sentencia en primer término de ningún tribunal. Aunque sí cuestionan “desde lo ético y lo moral” la posición de la funcionaria lasherina.

Qué sucederá con los pedidos de desafuero para Janina Ortiz

El pasado viernes, días antes de que la comisión de Poderes deliberase sobre el pliego de Ortiz, dos pedidos de desafuero ingresaron a la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, por parte de los fiscales Flavio D’Amore y Patricia Atur.

Las solicitudes tomarán estado parlamentario este miércoles y serán remitidas a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). No obstante, previo a ser tratadas deberá constituirse ese espacio con la nueva conformación de Diputados, y los futuros integrantes tendrán que sacar los despachos correspondientes para que sean votadas en el recinto.

En caso de que eso ocurra y obtengan la mayoría simple, la diputada Ortiz perdería los fueros, y por ende la inmunidad parlamentaria que le otorga el cargo. De este modo, será pasible de ser juzgada y dictarle medidas cautelares, como -por ejemplo- la prisión preventiva.

Conferencia Janina Ortiz.JPG Janina Ortiz, diputada electa por La Unión Mendocina Foto: Yemel Fil

El último caso de desafuero en Mendoza se dio en mayo de 2020, cuando el Senado aprobó un pedido contra el legislador Marcelo Romano, por entonces acusado del delito de “atentado contra la autoridad” por un episodio ocurrido con la Policía en un control vial.

No obstante, el senador pudo cumplir su mandato hasta abril de 2022, ya que la quita de fueros no contempla -per se- la destitución o suspensión del cargo.

La respuesta de Janina Ortiz

Luego de todo el trajín de este martes alrededor de su figura, la diputada electa emitió un comunicado en el que asegura que desde que escindió de Cambia Mendoza, es víctima de "acoso mediático y judicial".

Y acusó al gobernador electo Alfredo Cornejo de buscar "intimidarla" y "amedrentarla", con el propósito de que renuncie a la banca legislativa, a fin de que en su lugar asuma "un varón que, oh casualidad, responde al recientemente electo presidente (Javier) Milei".

Se trata del presidente del Partido Libertario en Mendoza, José Caviglia, quien la precedió en la lista de diputados del primer distrito electoral de La Unión Mendocina.