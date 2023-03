Para el Pro la empresa Impulsa Mendoza es un "experimento" del radicalismo.

Además, De Marchi resaltó que “el camino nunca es crear más burocracia, ni escritorios raros para intermediar con los privados. No se alcanza a comprender cuál es el objetivo real de la creación de Impulsa Mendoza SA. Por definición no creo en estas aventuras, pero al menos expliquen porque lo hacen”.

La respuesta del oficialismo no tardó en llegar (también a través de Twitter). Natacha Eisenchlas, senadora provincial (UCR), expuso en la red del pajarito azul: “Siempre igual: frente a una idea creativa, frente a un nuevo camino aparecen los no porque no. Sembrando dudas y sospechas donde no hay nada más que el objetivo de que Mendoza amplíe su matriz productiva y genere empleo y crecimiento: esto es Impulsa Mendoza ”.

Además, la legisladora resaltó: “¿Dónde está lo peligroso, la 'segunda intención'? No en IMPULSA MENDOZA, sí en aquellas mentes acostumbradas a la mirada corta, a anteponer los intereses partidarios al bienestar general, a pensar que todos somos iguales y que la gestión no es gestión sino un botín político".

Esta disputa entre el PRO y el radicalismo se da en una interna caliente donde todavía no se sabe si el partido que preside Álvaro Martínez se queda dentro de Cambia Mendoza. Según trascendidos, la decisión de pertenecer o no podría darse antes de los esperado y sería anunciada esta semana. Mientras tanto, desde la conducción nacional del partido (puntualmente Patricia Bullrich) advirtieron que si se da la ruptura, De Marchi no podrá utilizar el sello del PRO en los comicios.