Myriam Bregman en Mendoza: "La salida es por izquierda"

La legisladora analizó la coyuntura política nacional y planteó que “la salida es por izquierda”. “Si tengo que usar una palabra muy coloquial todo es una 'chanchada'. Es terrible, no hay una idea, no hay una propuesta a la que pueden aspirar. Es 'votame a mí porque el otro es peor'. Nadie tiene una sola idea para decir qué hacer con la jornada extenuante de trabajo, para decir qué hacer con los salarios que no alcanzan”, postuló.