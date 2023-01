Murió a los 37 años el hijo de Milagro Sala

Su cuerpo fue trasladado a la morgue en las últimas horas y la autopsia respectiva se iniciará mañana martes a las 8.30.

Sergio Chorolque Sala, hijo de Milagro Sala, Jujuy 02.jfif El hijo de Milagro Sala había sido imputado por lavado de dinero

El abogado Ariel Ruarte, defensor de Sala en varias causas judiciales y quien hoy acompañó a la referente social, contó a Télam que "nunca vi a Milagro tan triste, nunca la escuché triste, y eso que la acompañé en sentencias y condenas de persecución".

Sergio era el hijo menor de la fundadora de la Túpac Amaru. Cinco años atrás, la Justicia jujeña lo había imputado en una causa por lavado de dinero iniciada contra su madre, al investigar la compra de siete vehículos por parte de la organización entre 2011 y 2015.

Milagro Sala cumplió siete años presa hace una semana. Se encuentra detenida con prisión domiciliaria y sobre ella pesa una condena de 13 años de prisión en una causa por los delitos de defraudación y asociación ilícita.

En una entrevista días atrás, la dirigente sostuvo que en 2023, al tratarse de un año electoral, su situación judicial tomará nuevamente impulso por interés del gobernador Gerardo Morales, a quien acusó de “comprar testigos” para que declaren en su contra.

Además, reclamó que se le aplique la figura del indulto para que pueda recuperar su libertad. "Yo, hace varios meses, decía 'no al indulto', hoy digo 'sí al indulto' porque quiero ir a la Corte Interamericana (de Justicia) a sentarme en un banquillo, que ellos me juzguen y que yo pueda aportar prueba y que me pueda defender. Tengo la última posibilidad de hacer eso", argumentó.

Fuente: Télam