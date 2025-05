Miles de personas despiden a Pepe Mujica en Uruguay.

Minutos después, entre aplausos, el cortejo fúnebre partió hacia la Avenida 18 de Julio de Montevideo -la principal de la capital- por la que marchará hacia la sede del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. También se detendrá frente a las sedes del Movimiento de Participación Popular y del Frente Amplio, ambas ubicadas en el centro de Montevideo. Delante de la cureña, cientos de militantes de este movimiento, creado por el expresidente, marchan con banderas y vestidos de negro con una camiseta que en su espalda tiene la leyenda: "No me voy, estoy llegando".

velorio pepe mujica.jpg Foto: El Pais Uruguay

Dicha frase fue pronunciada por Mujica el 1 de marzo de 2015, cuando dejó la Presidencia del país tras su mandato de cinco años. "No me voy, estoy llegando. Me iré con el último aliento y donde esté estaré por ti, estaré contigo, porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo", enfatizó entonces.