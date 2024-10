Milei se sacó en una entrevista con TN y llamó mentiroso al periodista Marcelo Bonelli.

"Pettovello levanta ese fragmento diciendo que es mentira y yo me metí, después Bonelli llama llorando, diciendo cómo el presidente me va a hacer eso ", dijo en referencia a los tuits que le dedicó el libertario al periodista.

Embed MILEI EXPLOTÓ CONTRA BONELLI, LO PRENDIÓ FUEGO Y VOLARON SILLAZOS EN TN @JMilei



"LLAMÓ LLORANDO después de haber mentido abiertamente, ensució a una persona y metió ruido adentro del gobierno. ¿A usted le parece razonable los periodistas que extorsionan a personas? El… pic.twitter.com/bprFaA4oGD — Agarra la Pala (@agarra_pala) October 21, 2024

Milei violó un off de Bonelli con Pettovello en el que le reveló que la información se la había dado Santiago Caputo.

"Me resultó raro porque sé que Santiago Caputo no habla con Bonelli. Entonces llamo a Santiago Caputo y valido con él y no, efectivamente no habla con Bonelli. Entonces ensució a una persona y además me metió ruido adentro", dijo Milei, que siguió a los gritos por un buen rato. Fuente: La Politica OnLine