Mendoza pagará como feriado a docentes y celadores que trabajaron el 2 de septiembre

Luego de responder ante el Juzgado Federal Nº 3 a cargo de Marcelo Garnica la denuncia penal de la diputada nacional del Frente de Todos -Marisa Uceda- contra el gobernador Rodolfo Suarez por sedición a raíz de no haber acatado el feriado nacional del 2 de septiembre , la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció este lunes que a docentes y celadores que prestaron servicios en las escuelas esa jornada se les abonará como día feriado .

Atentado a Cristina El FdT denunció al Gobernador por no acatar el feriado

En los fundamentos de la decisión administrativa, Thomas argumenta que otorgar un franco compensatorio a docentes y celadores generaría un perjuicio “grave” al estudiantado ya que se resentiría la prestación del servicio educativo.

Docentes y celadores de Mendoza cobrarán el 2 de septiembre como feriado, dispuso José Thomas Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Asimismo, señala que la DGE debe velar por “el estricto cumplimiento del principio de igual remuneración por igual tarea, así como el de igualdad de trato”, por lo que considera a esa solución como “armónica, equitativa y sensata”.

En las justificaciones también expone algunas de las que elevó cuando se diferenció del Gobierno nacional respecto a la necesidad de dictar clases presenciales en épocas de aislamiento por el coronavirus. “La escuela educa, crea y refuerza lazos sociales, alimenta, da refugio, democratiza conocimientos y contiene. Constituye una herramienta de equidad social indispensable, particularmente para los grupos más vulnerables y para los niños en su conjunto”, remarca el dictamen de Thomas.

“Sin lugar a dudas la educación no es sólo un derecho humano más, indispensable para el desarrollo de las personas y las sociedades, sino que es una herramienta del cambio y movilidad social fundamental que no puede ser soslayada” y “se erige como un componente fundamental para el proceso pedagógico, social y emocional de niños, niñas y adolescentes”, reza la publicación.

La defensa del Gobierno

La denuncia penal presentada por Uceda ante la Justicia Federal es por “sedición, asonada, resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad” en relación a la decisión del Ejecutivo provincial de desconocer el feriado nacional que decretó Alberto Fernández en la madrugada del 2 de septiembre, horas después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner sufriera un atentado frente a su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

El Código Penal Argentino prevé una pena de uno a cuatro años de prisión (art. 230) a quien se alzare “públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales”.

El día no laborable fue dispuesto para que “el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio al atentado contra la vida de la vicepresidenta (…) y pronunciarse en defensa de la paz y la democracia”.

Rodolfo Suarez, Victor Ibañez Suarez e Ibañez defendieron la decisión del Gobierno y desestimaron la denuncia de Uceda

Sin embargo, desde el Gobierno de Mendoza anunciaron -a través de un comunicado de prensa y en las redes sociales de los funcionarios- que ese día se trabajaría “con normalidad”, aunque no fue refrendado vía disposición legal.

“Estimamos que (la denuncia) no va a prosperar. Hay una valoración sobre esa decisión que tomó el Presidente que tiene que ver con apostar al trabajo y que no era pertinente, más allá del repudio absoluto al atentado. No había que parar el país para manifestarse políticamente; además mucha gente ya tenía la jornada programada y el decreto salió a las tres de la mañana”, sostuvo Suarez este mediodía.

En el mismo sentido se expresó el ministro de Gobierno Víctor Ibañez, quien deslizó que la medida adoptada por Casa Rosada el 2 de septiembre es “manifiestamente inconstitucional” y la respuesta mendocina fue “sensata, razonable y le dio certidumbre a la sociedad”.