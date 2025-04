Mendoza avanza en una obra clave de riego para el Este provincial

Luego del recorrido, el Gobernador destacó su compromiso con la producción agrícola y el desarrollo económico regional. Señaló que ambos jefes comunales “tienen la camiseta puesta de la producción”, no solo en lo agrícola sino en todas las actividades económicas de la zona.

image.png Alfredo Cornejo supervisó los avances de la obra de modernización del sistema de riego Rama Chimba

Un sistema de riego moderno y eficiente

En cuanto a la obra, Cornejo aclaró que se trata de un sistema de riego que abarca 500 hectáreas por turno y que, en su totalidad, alcanza las 5.000 hectáreas. Indicó que, más allá de los datos técnicos, lo importante es poner la obra en contexto: Mendoza es una provincia con grandes capacidades, pero también con dificultades estructurales, sobre todo en el manejo del agua.

Ante esto, el gobernador advirtió que “las proyecciones hídricas son muy malas”, ya que hoy Mendoza cuenta con un 50% menos de agua que hace 50 años. Frente a este panorama, sostuvo que “no se trata de buscar culpables ni de quedarse llorando, sino de trabajar con decisión”. Aseguró que “la provincia ha mejorado muchísimo en la administración del recurso” y remarcó que “hoy es mucho más eficiente que una década atrás”.

Plan Hídrico y gestión provincial

En relación con el Plan Hídrico, el mandatario explicó que el Gobierno provincial lo está ejecutando “para enfrentar ese desafío” y subrayó que, si bien muchas de las competencias sobre el agua pertenecen a la Nación, la provincia busca avanzar con obras concretas.

También destacó que Mendoza ha comenzado un proceso para medir el consumo de agua, ya que “no se puede ser eficiente si no se sabe cuánto se consume ni cuánto vale”. De todos modos, reconoció que debe seguir siendo subsidiada en muchas actividades, especialmente en el agro. “Mendoza no se avergüenza de subsidiar al campo, y lo va a seguir haciendo”, expresó, mencionando herramientas como el Seguro Agrícola, el subsidio al riego o a la energía eléctrica rural.

image.png Alfredo Cornejo supervisó los avances de la obra de modernización del sistema de riego Rama Chimba.

El rol de los productores

En ese contexto, valoró el esfuerzo de los productores, a quienes calificó como verdaderos héroes. Dijo que quienes logran ser competitivos en este entorno tan adverso lo hacen con mucho mérito y que, en la mayoría de los casos donde no hay rentabilidad, “no es por culpa del agricultor, sino del contexto macroeconómico nacional o de los cambios profundos en la agricultura global”.

Características de la obra

Entre sus principales características, se destaca el revestimiento en hormigón armado de 9.366 metros de canales —630 metros del canal Independencia-Cobos y 8.736 del canal Chimba—. Se emplean tanto técnicas tradicionales como tramos con elementos premoldeados.

Además, la obra contempla la reconstrucción de sifones, alcantarillas, compuertas, derivados, pasarelas y cruces de calles. Uno de los hitos más relevantes es la construcción de un reservorio de regulación con capacidad útil de 191.254,47 m³, que permitirá almacenar y distribuir de manera más eficiente el recurso hídrico.

Testimonios de los intendentes

El intendente de San Martín agradeció al Gobierno provincial y a los organismos involucrados por esta obra clave que permitirá una administración más eficiente del agua en una región netamente agrícola.

Rufeil puso en valor que esta intervención responde a una demanda histórica y recordó los riesgos que implicaban los socavones en zonas cercanas al canal. También valoró los avances, donde ya se ejecutan obras de asfalto, iluminación, reencarpetado y una futura ciclovía. Señaló que el trabajo conjunto entre Provincia, municipios e Irrigación ha permitido cumplir con un compromiso esencial para los vecinos.

El intendente de Junín expresó su agradecimiento por una obra que calificó como fundamental para el departamento y destacó la insistencia como una de las claves para lograr avances en infraestructura. Señaló la importancia del revestimiento total de los canales troncales, con lo que Junín alcanza ahora el 100 % de impermeabilización.

Además, Abed celebró que el primer reservorio del Este se haya concretado en el departamento, lo que permitirá una administración más eficiente del recurso hídrico: “Esta agua, que tanto tenemos que cuidar, ahora podrá ser almacenada y usada estratégicamente”, señaló.

image.png Alfredo Cornejo supervisó los avances de la obra de modernización del sistema de riego Rama Chimba

También valoró el impacto que tendrá el reservorio, con capacidad para abastecer el riego por turno a miles de hectáreas, y remarcó que estas iniciativas permiten evitar depender únicamente de El Carrizal.

Agradeció a la empresa encargada de la obra por su compromiso en un contexto económico complejo y, especialmente, al Gobernador Cornejo, quien, dijo, “puso todo el esfuerzo del Gobierno provincial para reactivar una obra que estaba paralizada”.

Contexto nacional y administración de recursos

Consultado sobre el contexto nacional en el que se llevan adelante estas obras, Cornejo destacó que Mendoza está avanzando con un 100 % de revestimiento de canales en sistemas de irrigación, además de la construcción del primer reservorio en la región Este. Según expresó, esta infraestructura permitirá ordenar los turnos de riego, evitar pérdidas de agua y asegurar que el productor pueda disponer del recurso cuando lo necesite.

“Todo esto se está haciendo en un contexto de recesión económica, en el que la macroeconomía nacional aún no arranca como esperamos”, señaló. Subrayó que las obras son posibles gracias a una buena administración de los recursos provinciales. En ese sentido, explicó que el financiamiento del reservorio proviene de un crédito internacional cuyos pagos fueron retenidos por el Gobierno nacional, por lo que la provincia decidió asumir esa responsabilidad para no frenar la obra.

Asimismo, mencionó que Mendoza está construyendo cuatro obras de transporte eléctrico que deberían ser realizadas por las empresas concesionarias, pero que estas no ejecutan porque no pueden trasladar los costos a la tarifa. “El Estado nacional tampoco aporta los recursos, por eso decidimos avanzar desde el Gobierno provincial”, afirmó.

Infraestructura estratégica y mirada a futuro

Cornejo enfatizó que sin energía y sin agua no hay actividad económica, ni posibilidad de crecimiento urbano, industrial o agrícola. Por eso, destacó el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo productivo, respaldado por una administración eficaz que permite contar con recursos propios para afrontar estas inversiones.

Por su parte, el superintendente general de Irrigación hizo hincapié en la magnitud y el impacto del proyecto, al señalar que “esta es la obra más importante del río que se está haciendo en la provincia. Al valor de hoy, alcanza los $13.700 millones. Son inversiones necesarias para lo que se nos viene a futuro”.

Marinelli remarcó que se trata de una infraestructura clave para hacer más eficiente el uso del agua, en un contexto de cambio climático y disminución progresiva del recurso hídrico. “La tendencia, a la larga, es a la baja en materia de cantidad de agua. Estamos obligados a ser más eficientes en todos los tramos”, explicó.

También señaló que esta nueva modalidad de distribución permitirá a los productores decidir cuándo y cuánta agua utilizar, en función de las necesidades de sus cultivos. Ante esto, agregó que no es lo mismo regar una chacra que una viña o un olivo, y remarcó que “la disponibilidad de agua tiene que estar cuando el productor la necesita. Eso es lo que buscamos con el Plan Hídrico que estamos desarrollando junto a la Provincia”.

A esto le sumó que la obra contempla una inversión que beneficia a casi 600 productores y 5.000 hectáreas, y tiene una externalidad positiva: mejora la calzada y responde a un viejo reclamo de los vecinos.