Martín Bustos: "Tenemos que potenciar más el turismo en Las Heras"

Este 24 de setiembre se realizarán las elecciones 2023 provinciales y, además de votar por el futuro Gobernador de Mendoza, se elegirán intendentes/as en once comunas. Entre estas, se encuentra Las Heras, una de las más populosas y que por su importancia en el padrón tiene un peso clave en los comicios.

Entrevista Francisco Lo Presti: "Esta paralización de Las Heras no se vio en ningún momento"

En realidad no lo decidí yo. Lo decidió Daniel junto a su equipo de gente de confianza . Siempre pertenecí al equipo de gestión de Daniel y vieron en mí una una capacidad de trabajar, de trabajar en equipo, de ser el que más podía escuchar a a cada uno de los grupos de las personas que conformaron nuestro nuestro equipo de gestión y al equipo político.

Daniel siempre dijo que iba a estar los ocho años y después buscaría una persona que le dé la garantía de continuidad. Después pasaron cosas. Los funcionarios de más alto rango de Daniel no aceptaron tal decisión y fue así que empezamos con los conflictos internos que nos terminó llevando al quiebre con Cambia Mendoza. Primero dijeron que sí aceptaban, pero después dijeron que el candidato iba a ser Francisco Lo Presti y que no nos iban a dejar competir.

- ¿Cómo continuó la situación en el municipio tras ese quiebre?

Hubo una reestructuración por quiénes apoyaron la elección y quiénes no. Además, también aprovechamos para oxigenar la estructura municipal y prepararnos a futuro. Ahí se creó la Subsecretaría de Modernización, pero el funcionario que pusimos después se fue a Cabmia Mendoza y lo volvimos a modificar.

Lo que ya hemos implementado en la Subsecretaría de Obras Privadas es un sistema que te permite una visión general y permanente de todos los procesos dentro del área. Si logro ser intendente lo quiero hacer a nivel municipio. Además, permite trabajar todo en el acto: un expediente que necesita tres autorizaciones se puede resolver en una mañana y antes tenía que pasar entre dos o tres días.

Entrevista Martin Bustos, candidato intendente las heras, septiembre 2023.jpg El candidato a intendente de Las Heras por La Unión Mendocina, Martín Bustos, contó su plan de gobierno y las expectativas para estas elecciones 2023. Foto: Yemel Fil

- Más allá de que tu candidatura se centra en una continuidad, ¿qué creés que falta?

Creo que tenemos que potenciar más el turismo. Tenemos una pobreza alta, diez puntos más de la media nacional, y eso repercute en todo, como por ejemplo en la recaudación de tasas municipales. Cuando llegamos teníamos un 30% de recaudación, ahora tenemos casi un 50%, pero necesitamos recursos, y por eso necesitamos potenciar el turismo, que lo tenemos ahí. Promocionamos Las Heras, pero tenemos que mostrarselo al inversor. Queremos potenciar El Challao, Alta Montaña, el Campo Histórico que lo hemos restaurado.

El flagelo más grande que tenemos es la pobreza, y pensamos para las futuras generaciones que con todo lo recaudado, el 50% vaya a una cuenta especial destinada a deportes, cultura y trabajo social. Estamos entregando alrededor de 400 módulos de mercadería diariamente en los barrios más vulnerables. Es un gasto grandísimo que lo podríamos aprovechar con ingresos del turismo y la publicidad del turismo.

Entrevista Martin Bustos, candidato intendente las heras, septiembre 2023.jpg El candidato a intendente de Las Heras por La Unión Mendocina, Martín Bustos, contó su plan de gobierno y las expectativas para estas elecciones 2023. Foto: Yemel Fil

- ¿Qué pensás acerca de la judicialización de la campaña en Las Heras?

Como ciudadano es jodido el sendero que está tomando la política. Vivimos en democracia, pero a través del poder político, económico y hasta de algunos medios de comunicación ya no se hace política y se trata de entrar por la computadora, la televisión y el celular y la tendencia es en contra nuestra.

Después, como político...Yo de chiquito siempre fui millitante del radicalismo. Hice toda la escalerita, cuando llegas arriba, que el líder máximo (NdeR: Alfredo Cornejo) te ningunee, te desprestigie, te diga que no tenés capacidades y que no te conoce cuando tenés fotos con él te jode y te duele. Como que al final, todo lo que uno defendía no era lo real.

- ¿Qué expectativas tenés para la elección?

Yo estoy muy contento y a pesar de todo esto, siempre digo a modo de chiste que es como el fútbol: al equipo que gana es al que más se le pega. Yo tengo la ventaja de que puedo demostrar gestión todos los días. Tengo miles de mensajes pidiéndole al secretario de Obras anterior (su competidor Francisco Lo Presti) que solucionemos cosas. En cincuenta días me he ocupado de eso.

Lo que quieren los vecinos de los políticos es que laburemos. Veo el agradecimiento de los vecinos y que dan las gracias y dicen que el que era secretario antes no apareció nunca ni solucionó un problema.