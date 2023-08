Marcela Pagano sugirió que Milei podría retacear fondos "discrecionales" a las provincias

Sin embargo, Pagano desestimó que esa medida pueda calificarse como una “extorsión”. “Cuando hablamos de fuerzas de la política, el gobernador necesita de sus diputados y senadores, y esa es la fuerza de la negociación de la política bien entendida. Sin que haya cosas raras”, apuntó.

La realización de las transferencias discrecionales es un punto sumamente cuestionado por el economista libertario. El líder de La Libertad Avanza planteó su “eliminación” en el programa de gobierno que presentó. Se trata de uno de los recortes que, según describió, podría llevar a reducir en 15% el gasto público.

image.png Marcela Pagano sugirió que Javier Milei podría retacear fondos “discrecionales” a las provincias Clarín

La candidata, además, se refirió al éxito sorprendente de Milei. “Esta elección ratifica lo que se ve. La gente quiere un cambio. Entonces los que estamos representando al pueblo tenemos que responder a eso. No importa el color político del diputado o senador sino que se debe atender a los cambios que necesita la gente, que son profundos”, ponderó.

Desde su posición, hizo alusión a que los cambios no los imponen los gobernantes si no que hay desde abajo una necesidad de cambio cultural. “Los gobiernos tienen que entender que los cambios profundos se pueden hacer solo si lo pide la sociedad, si hay un cambio cultural que tracciona ese cambio político. El que quiere ser autoritario e imponer cosas que no van de la mano del cambio cultural que pide la sociedad, en definitiva va en contra de la corriente”./La Nación