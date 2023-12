Luego de que Cornejo minimizara su cargo, De Marchi se reunió con Villarruel

Lo hizo durante la presentación de nuevos efectivos policiales, actividad que encabezó en la mañana. El primer mandatario señaló que “el cargo ya existía y está un poco devaluado”. Recordó que durante el gobierno de Alberto Fernández el lugar lo ocupó Fernando “Chino” Navarro, referente del Movimiento Evita, a quien “nunca vi negociando una ley en Diputados o el Senado”. “No sé cuál es exactamente el alcance del cargo”, agregó.

También puso en duda que se trate de un acercamiento entre Milei y De Marchi. “Hay que verlo en las conductas particulares y mostrarlo en los hechos”.

Alfredo Cornejo, Mercedes Rus, policias, personal penitenciario.JPG Cornejo minimizó la nueva función de Omar De Marchi en el gobierno de Javier Milei Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Ejemplificó con el pedido del gobierno provincial a Nación para que se dé una reunión entre el ministro de Producción local, Rodolfo Vargas Arizu, y el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella, para tratar el pedido de no restituir las retenciones al vino. “Ahí se ve si hay acercamiento o no”, sostuvo.

“Un cargo, con todo respeto, no define acercamiento o rechazo. Si a eso se le agrega que la mayoría de los dirigentes de esa fuerza (por LAUM) apoyaron a (Sergio) Massa, me cuesta definir lo de acercamiento o distanciamiento. Me importa más dónde nos paramos en los temas productivos de Mendoza, cómo interactuamos y la fuerza que tengamos”, sentenció Cornejo.