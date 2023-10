Los obstáculos que evitó Alfredo Cornejo con su proyecto de Presupuesto

A diferencia de lo que sucedió sistemáticamente desde que accedió al sillón de San Martín Rodolfo Suarez, la propuesta no contendrá la solicitud de "roll over": una herramienta utilizada para refinanciar con nueva deuda los vencimientos del periodo. El detalle, que parece ser menor, trajo siempre conflictos a la hora de discutir la "ley de leyes", ya que a diferencia de Nación, Mendoza no tiene ese mecanismo disponible automáticamente y las oposiciones habitualmente lo rechazaron.