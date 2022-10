La CGT lanzó un espacio político sindical para "estar en los debates" del país

Dirigentes de la CGT lanzaron el Movimiento Nacional Sindical Peronista (MNSP) que, según aseguraron, no pretende "romper ningún frente" sino que procura estar "presente en los debates" y a garantizar "un peronismo de trabajadores y trabajadoras", incluso con participación parlamentaria, durante el acto por los 77 años del Día de la Lealtad realizado este lunes en el estadio cerrado del club Obras Sanitarias, en el barrio porteño de Núñez.

"Que no se piensen que va a ser con el cuero de los trabajadores y trabajadoras. No lo va a permitir el movimiento obrero organizado, ni tampoco lo va a permitir el peronismo", remarcó Daer, y agregó que no está interesado en "romper ningún frente", en alusión al Frente de Todos (FdT).